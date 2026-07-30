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മുൻ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടിൽ കോടികള്‍, കിലോക്കണക്കിന് സ്വർണം; എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ അഞ്ച് നോട്ടെണ്ണല്‍ യന്ത്രങ്ങള്‍ കേടായി

മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനുബ്രത മൊണ്ഡലിൻ്റെ അനുയായിയുടെ വീട്ടില്‍ നോട്ട് കൂമ്പാരം

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Rs 28 Crore Cash At Bengal Ex-Bus Driver's House (x@Suvendu Adhikari)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 1:37 PM IST

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കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളിലെ മുൻ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 28 കോടിയോളം രൂപയും 21 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന 15 കിലോയോളം സ്വർണവും പിടിച്ചെടുത്തു. പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു. ബിർഭൂം സ്വദേശിയായ മിനാർ മൊണ്ഡലിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. നോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ അഞ്ച് നോട്ടെണ്ണല്‍ യന്ത്രങ്ങള്‍ കേടായി.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മുൻ നേതാവ് അനുബ്രത മൊണ്ഡലിൻ്റെ അനുയായിയും കരിങ്കല്ല് വ്യാപാരിയുമായ ടുളു മൊണ്ഡലിൻ്റെ ബന്ധുവുമാണ് അറസ്റ്റിലായ മിനാർ മൊണ്ഡൽ. പണവും സ്വർണവും തുളു മൊണ്ടലിൻ്റെയും അയാളുടെ നിയമവിരുദ്ധ സംഘത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ഇയാൾക്ക് ടുളു മൊണ്ഡലിൻ്റെ കരിങ്കല്ല് ക്വാറികളുമായും ക്രഷിങ് യൂണിറ്റുകളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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ബുധനാഴ്‌ച രാത്രിയാണ് റെയ്‌ഡ് ആരംഭിച്ചത്. പൊലീസ് ആദ്യം 5.5 കോടിയിലധികം രൂപ കണക്കാക്കി. പുലര്‍ച്ചെ ആയതോടെ പണം 28 കോടി രൂപയിലധികമായി പണം കുമിഞ്ഞുകൂടി. ഇത്രയും വലിയ തുക അയാൾക്ക് എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം റെയ്‌ഡ് നടത്താനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കണ്ടെത്തിയ പണം എന്തിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചതാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

അഴിമതിക്കെതിരായ നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടരുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു."മണൽ മാഫിയയ്‌ക്കെതിരായ നടപടികളിൽ ഞങ്ങളുടെ നിയമപാലകരുടെ പ്രശംസനീയമായ പ്രവർത്തനം. ഉറവിടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ കൃത്യമായ ഓപ്പറേഷനെത്തുടർന്ന്, ബിർഭം പൊലീസ് മുഹമ്മദ് ബസാർ പി‌എസിന് കീഴിൽ അനധികൃത മണൽ മാഫിയയായ മുഹമ്മദ് നസിബുദ്ദീൻ്റെ ഒളിത്താവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു വലിയ റെയ്‌ഡ് നടത്തി. ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ അനധികൃതമായി സ്വരൂപിച്ച അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അളവിലുള്ള സ്വത്ത് കണ്ടെത്തി. ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്ത പണം 5.5 കോടി രൂപ. എണ്ണൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.15 കിലോ സ്വർണം കണ്ടെടുത്തു" അധികാരി ഇന്നലെ എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി.

അറസ്റ്റിലായ മിനാർ മൊണ്ഡൽ ഗതാഗത വകുപ്പിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനാണ്. അതേസമയം സംഭവം സംസ്ഥാനത്തെ ഇരു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകളും ആയുധമാക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റാരോപിതന് അനുബ്രത മൊണ്ഡലുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഇരുപക്ഷവും ആയുധമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിമത ക്യാമ്പിലേക്ക് അനുബ്രത മൊണ്ഡൽ ചേർന്നത്.

TAGGED:

BENGAL EX BUS DRIVERS HOUSE RAID
POLICE PROBE ON CURRENCY
CURRENCY AND GOLD SEIZED BENGAL
WEST BENGAL CURRENCY SIZED CASE
CURRENCY GOLD SEIZED DRIVERS HOUSE

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