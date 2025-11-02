2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തില്, നിയമസാധുത നിലനില്ക്കും, കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക്
2023 മെയ് 19 വരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 2,000 രൂപ നോട്ടുകളുടെ 98.37 ശതമാനവും വിപണിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിയറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 2000 നോട്ടുകൾ നിയമപരമായി തുടർന്നും പ്രചാരത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി
Published : November 2, 2025 at 12:53 PM IST
മുംബൈ: രാജ്യത്ത് പഴയ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ടെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർബിഐ). റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 5,817 കോടി 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. 2023 മെയ് 19 ന് ആർബിഐ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്നത്.
2023 മെയ് 19 ന് നോട്ട് പിൻവലിച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത് 3.56 ലക്ഷം കോടി 2,000 രൂപ നോട്ടുകളായിരുന്നു. 2025 ഒക്ടോബർ 31 ന് ഇത് 5,817 കോടിയായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ, 2023 മെയ് 19 വരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 2,000 രൂപ നോട്ടുകളുടെ 98.37 ശതമാനവും വിപണിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
2023 മെയ് 19 മുതൽ ആർബിഐയുടെ 19 ഇഷ്യു ഓഫിസുകളിൽ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നു. 2023 ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആർബിഐ ഇഷ്യു ഓഫിസുകൾ 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്നും, ആർബിഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓഫിസിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് വഴി 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ അയയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ബേലാപൂർ, ഭോപ്പാൽ, ഭുവനേശ്വർ, ചണ്ഡീഗഢ്, ചെന്നൈ, ഗുവാഹത്തി, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, ജമ്മു, കാൺപൂർ, കൊൽക്കത്ത, ലഖ്നൗ, മുംബൈ, നാഗ്പൂർ, ന്യൂഡൽഹി, പട്ന, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആർബിഐ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്.
2000 നോട്ടുകൾ നിയമപരമായി തുടരും
2000 നോട്ടുകൾ നിയമപരമായി തുടർന്നും പ്രചാരത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി, അതായത് ഇടപാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അവ ഇപ്പോഴും സാധുവാണ്, എന്നിരുന്നാലും അവ ഇനി അച്ചടിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പ്രചാരത്തിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ചെങ്കിലും, അവയുടെ 'ലീഗൽ ടെൻഡർ' പദവി നഷ്മായിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ആ നോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും നിയമപരമായി സാധുതയുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഇതിനർഥം.
നിലവിലെ അവസ്ഥ: 2023 ഒക്ടോബർ 7 വരെ എല്ലാ ബാങ്ക് ശാഖകളിലും 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാറ്റിനൽകിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം, ഈ സൗകര്യം ആർബിഐയുടെ 19 ഇഷ്യൂ ഓഫിസുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. പോസ്റ്റോഫിസ് വഴിയും നോട്ടുകൾ അയച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു
ALSO READ: വയറിനകത്ത് 138 നാണയങ്ങൾ, 173 ആണികൾ... ലോകത്ത് ഇതാദ്യം; ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് ലോക റെക്കോഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച് ഡോക്ടർ