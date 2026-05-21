ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് നിയമയുദ്ധം; ഒടുവില് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം, ഇടിഡി മെഷീൻ തകരാര് കേസില് നീതി
ഭോപ്പാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇടിഡി മെഷീൻ തകരാർ കേസിലെ നിരപരാധിക്ക് നഷ്ട പരിഹാരം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അജയ് സിങ് നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണ് വിധി. നിരപരാധിയെ കസ്റ്റഡിയില് വച്ചതിന് കോടതി അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
Published : May 21, 2026 at 4:52 PM IST
ഭോപ്പാല്: ഭോപ്പാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ പിഴവിനെത്തുടര്ന്ന് ജയിലില് അടയ്ക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി. എക്സ്പ്ലോസീവ് ട്രേസ് ഡിറ്റക്ടർ (ഇടിഡി ) മെഷീനിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം 57 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയേണ്ടിവന്ന അജയ് സിങിനാണ് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിച്ചത്. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട നിയമയുദ്ധത്തിനൊടുവിലാണ് ഉത്തരവ്.
ജസ്റ്റിസ് ദീപക് ഖോട്ടിൻ്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഹർജിക്കാരൻ്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമായി കണക്കാക്കിയാണ് ഉത്തരവ്. നിരപരാധിയെ 57 ദിവസം ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടതിന് ജഡ്ജി കടുത്ത അതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫോറൻസിക് അന്വേഷണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ റീജിയണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറികളും പരിശോധിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.
2010 ലെ ഹെറോയിന് കേസ്
2010 ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഗ്വാളിയോർ സ്വദേശിയാ അജയ് സിങ് ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ജെറ്റ് എയർവേയ്സ് വിമാനത്തിൽ (2010 മെയ് മാസത്തിൽ) പോകുകയായിരുന്നു. ഭോപ്പാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ പതിവ് സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിൽ, തൻ്റെ ലഗേജും മറ്റ് വസ്തുക്കളും (ഉണങ്ങിയ മാമ്പഴപ്പൊടി, ഗരം മസാല) എന്നിവ ഇടിഡി മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് സകാൻ ചെയ്തു. പരിശോധനയിൽ പാക്കറ്റുകളിൽ ഹെറോയിൻ്റെയും മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും അംശം കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഭോപ്പാലിലെ ഗാന്ധി നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 1985-ലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിടിച്ചെടുത്ത പാക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകൾ 2010 മെയ് 10-ന് വിശകലനത്തിനായി റീജിയണൽ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചു. പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം വിശകലനം നടത്താൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റീജിയണൽ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി സാമ്പിളുകൾ തിരികെ നൽകി. തുടർന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സാമ്പിളുകൾ ഹൈദരാബാദിലെ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് വിശകലനത്തിനായി അയച്ചു.
2010 ജൂൺ 30 ന് സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ സാമ്പിളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിരോധിത വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2010 ജൂലൈ 2 ന് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടിൽ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇടിഡി മെഷീൻ സാങ്കേതികമായി തകരാറിലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിലെ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് മസിലാക്കിയ കോടതി ഡിസംബർ 2 ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവമുക്തനാക്കി.
57 ദിവസം തടങ്കലിൽ വച്ചതിനെതിരെ അജയ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയല് ചെയ്തു. വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും 10 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ നിരോധിതവും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേകമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും, ഉചിതമായ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തകരാറുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത കമ്പനിയെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
