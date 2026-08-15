'അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ പിതാവാരാണെന്ന് അറിയാം'; വിജയ്ക്കെതിരേ അധിക്ഷേപ പരാമർശവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, വിവാദം
തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ മാതാവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയതെന്ന രീതിയിലാണ് ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്.
Published : August 15, 2026 at 8:18 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ നടത്തിയ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപം. തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ മാതാവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയതെന്ന രീതിയിലാണ് ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനു ശേഷം ഡിഎംകെ നേതാവും എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ മകനുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനോട് "നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എവിടെ?" എന്ന് നിയമസഭയിൽ വിജയ് ചോദിച്ചതിനെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു നാഗേന്ദ്രൻ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. "നിയമസഭയിൽ ചിലർ പിതാവിനെ തിരയുകയാണ്. എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ആരാണ് പിതാവെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കൂ. നിയമസഭയിൽ തിരഞ്ഞാൽ അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇതാണ് നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിതി" എന്നായിരുന്നു കമലാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ.
ഈ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധവുമായാണ് ടിവികെ രംഗത്തെത്തിയത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ചേർന്ന രീതിയിലല്ല, മറിച്ച് തെരുവ് പ്രസംഗകനെ പോലെയാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സംസാരിച്ചതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജ്മോഹൻ വിമർശിച്ചു. വഹിക്കുന്ന പദവിയുടെ അന്തസ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹം നാഗേന്ദ്രനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംഭവത്തിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും നാഗേന്ദ്രന് കടുത്ത വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നു. മുൻ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, നാഗേന്ദ്രൻ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചതായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും നയപരമായ വിമർശനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് മാതാവിനെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അണ്ണാമലൈ വ്യക്തമാക്കി. 30-40 വർഷം മുൻപത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ശൈലിയാണിതെന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇത്തരം മൂന്നാംകിട രാഷ്ട്രീയം മാതൃകയാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ஒரே நாடு 2.0 பத்திரிக்கை வெளியீட்டு விழாவின் போது நான் மேடையில் பேசிய பேச்சைத் திரித்து சித்தரித்து, அரசியல் ஆதாயம் தேட நினைப்பவர்களுக்கு நான் தெரிவிப்பது என்னவென்றால், எந்தவிதமான உள்நோக்கத்துடனும் யாரையும் குறிப்பிட்டு பேசவில்லை. தாய் மீதும், தாய் நாட்டின் மீதும், தாய்மொழி…— Nainar Nagenthran (@NainarBJP) August 15, 2026
അതേസമയം, തന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെന്നും ആരെയും വ്യക്തിപരമായി ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 'ഒരു നാട് 2.0' പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലെ തന്റെ പ്രസംഗം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നെന്നും, മാതൃഭൂമിയോടും മാതൃഭാഷയോടും മാതാവിനോടും തനിക്ക് ഏറെ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ പരാമർശിച്ച് നിയമസഭയിൽ സ്റ്റാലിനെതിരെ വിജയ് നടത്തിയ പരാമർശവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് കെ.എൻ. നെഹ്റുവും സഖ്യകക്ഷിയായ വിസികെ തലവൻ തോൽ തിരുമാവളവനും വിജയന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ നടിയും വിജയന്റെ സുഹൃത്തുമായ തൃഷയ്ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തി എന്നാരോപിച്ച് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ച സംഭവവും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
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