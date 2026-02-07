ETV Bharat / bharat

പരീക്ഷകളിൽ കൈയക്ഷരത്തിൻ്റെ പങ്ക്, വൃത്തിയുള്ള കൈപ്പട നേടാൻ നുറുങ്ങ് വിദ്യകൾ

'ന്നായി പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായി മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല' വിദ്യാർഥികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും, മോശം കൈയക്ഷരം മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നു. ഉത്തര പേപ്പറുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ വൃത്തിയുള്ളതും വ്യക്തവുമായ കൈയക്ഷരം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം. നല്ല കൈപ്പട പലപ്പോഴും മാർക്കുകളേയും ഗ്രേഡുകളേയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ നിർണായക പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. കൈയക്ഷരം പരീക്ഷാ പ്രകടനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ കൈയക്ഷരത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, കൈയക്ഷരത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി പല രക്ഷിതാക്കളും പ്രൈമറി തലം മുതൽ തന്നെ കൈയക്ഷര പരിശീലന ക്ലാസുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കൈയക്ഷരമുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ഉത്തര പേപ്പർ വായിക്കാനും മനസിലാക്കാനും എളുപ്പമായതിനാൽ ഇവർക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു, മറുവശത്ത്, മോശമായി എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ, ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും, അധ്യാപകരിൽ നല്ല മതിപ്പ് സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കില്ല.

“മനോഹരമായ കൈയക്ഷരം മാർക്ക് നൽകുന്നതിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. നല്ല കൈയക്ഷരം നല്ല മതിപ്പ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. പതിവ് പരിശീലനത്തിലൂടെ, ആർക്കും അവരുടെ കൈയക്ഷരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇത് വിദ്യാർഥികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു.” മനുഗുരു കൈയക്ഷരം അക്കാദമി ഡയറക്‌ടർ ഷെയ്ഖ് മഹ്ബൂബ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

വൃത്തിയുള്ള കൈയക്ഷരം മാർക്കുകളെ മാത്രമല്ല അച്ചടക്കം, ക്ഷമ, ആത്മപ്രകാശനം എന്നിവയേയും കൂടിയാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. പരീക്ഷകൾ അടുക്കുമ്പോൾ, മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഷയ തയ്യാറെടുപ്പിനൊപ്പം കൈയക്ഷരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. കൈയക്ഷരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില രീതികൾ പിന്തുടരാനും വിദഗ്‌ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

മനോഹരമായ കൈയക്ഷരം നേടുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങ് വിദ്യകൾ

  1. വിദ്യാർഥികൾ നട്ടെല്ല് നിവർത്തി കാലുകൾ അടുപ്പിച്ച് വച്ച് ഇരിക്കണം, നന്നായി എഴുതാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
  2. പേനയും പെൻസിലും അമിത സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ ലഘുവായി പിടിക്കണം. ഇത് കൈയക്ഷരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, എഴുത്തിൻ്റെ വേഗത വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
  3. വലതുകൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾ പേനയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 സെൻ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലും ഇടത്കയ്യൻ വിദ്യാർഥികൾ അഗ്രഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 2 സെൻ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലും പേന പിടിക്കണം. ചൂണ്ടുവിരലിനും തള്ളവിരലിനും ഇടയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന നടുവിരൽ പേനയെ പിന്തുണയ്ക്കണം. തെറ്റായ പിടി അവ്യക്തമായ കൈയക്ഷരം, വിരൽ വേദന, ക്ഷീണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.
  4. വ്യക്തത ഉറപ്പാക്കാൻ അക്ഷരങ്ങൾ ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം.
  5. ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കൽ, വരയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിരലുകളുടെ വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മികച്ച കൈയക്ഷരം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
  6. പേജിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളിലും മാർജിനുകൾ വരയ്ക്കണം. വിദ്യാർഥികൾ ഒരു പേജിൽ 15 വരികളിൽ കൂടുതൽ എഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. 20 മുതൽ 25 വരെ വരികൾ എഴുതുന്നത് വാചകം ഇടുങ്ങിയതാക്കുകയും വായിക്കാൻ പ്രയാസകരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

