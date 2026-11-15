പ്രതിമ മാത്രം പോര; അജിത് പവാറിൻ്റെ പേരിൽ റിങ് റോഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭമെന്ന് രോഹിത് പവാർ
ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അജിത് പവാറിൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ വൻ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
By PTI
Published : November 15, 2026 at 4:20 PM IST
മുംബൈ: അന്തരിച്ച എൻസിപി (എസ്പി) നേതാവും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണത്തക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് എൻസിപി എംഎൽഎ രോഹിത് പവാർ. ഇതോടൊപ്പം പൂനെ റിംഗ് റോഡിന് അജിത് പവാറിൻ്റെ പേര് നൽകണമെന്നും രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പൂനെയിലെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ വർഷം ജനുവരി 28-ന് ബാരാമതിയിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിലാണ് അജിത് പവാർ അന്തരിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് രോഹിത് പവാർ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ചത്.
പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം മാത്രം പോര; ഭരണപക്ഷ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
തിങ്കളാഴ്ച പൂനെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് ഓഫീസിൽ അജിത് പവാറിൻ്റെ പ്രതിമ അമിത് ഷാ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് രോഹിത് പവാറിൻ്റെ പ്രതികരണം. പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകിയ ജില്ലാ പരിഷത്ത് നേതാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അജിത് പവാറിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂനെ റിംഗ് റോഡിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാത്തതെന്ന് രോഹിത് പവാർ ചോദിച്ചു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം പൂനെ ജില്ലയുടെ ഗാർഡിയൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത് പവാർ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വികസനത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും, വെറുമൊരു പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് പൂർണമാകില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.
देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब पुण्यात अजितदादांच्या पुतळ्याचं अनावरण करणार असल्याचं समजतंय. पुणे जिल्हा परिषदेत सत्ता असल्याने दादांना मानणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील नेत्यांनी पुतळा उभारला याबद्दल त्यांचे आभार! पण अजितदादांमुळं राज्याच्या सत्तेत मंत्रीपदे उपभोगणाऱ्यांना पुणे रिंगरोडला दादांचं नाव असावं असं वाटत नाही का? अजितदादांचं राज्याच्या विकासातील योगदान हे अमूल्य होतं तसंच दादा सुमारे दशकभराहून अधिक काळ पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, तरी दादांचं नाव एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाला देऊ नये, अशी काही व्यक्तींची भूमिका आहे का? केवळ पुतळा अनावरणापुरतं दादांचं कर्तृत्व सिमीत करण्याऐवजी पुणे रिंग रोडला अजितदादांचं नाव देण्याची आणि दादांच्या अपघाताची CBI चौकशी करण्याची घोषणा शाह साहेबांनी केली तर अधिक बरं राहील, अन्यथा दादांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी रिंग रोडला नाव देण्यासाठी आम्ही मोठं आंदोलन उभारू..! सोबतच दादांचा घात की अपघात याबाबतचं सत्य जाणून घेण्याचे आमचे प्रयत्नही चालूच राहतील...! #Ajitdada #AjitDadaPawar #Pune— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 15, 2026
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ഗൂഢാലോചന സംശയിച്ച് രോഹിത് പവാർ; പ്രക്ഷോഭ മുന്നറിയിപ്പ്
പൂനെയിലെ സുപ്രധാന വികസന പദ്ധതിക്ക് അജിത് പവാറിൻ്റെ പേര് നൽകുന്നതിനെ ചിലർ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് രോഹിത് പവാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. "അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണവും പൂനെ റിംഗ് റോഡിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാകും ഉചിതം. അല്ലാത്തപക്ഷം, അജിത് പവാറിൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ റോഡിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വൻ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കും," രോഹിത് പവാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണം വെറുമൊരു അപകടമാണോ അതോ പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബാരാമതി വിമാനാപകടവും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും
ജനുവരി 28 ന് രാവിലെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ബാരാമതിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വിഎസ്ആർ വെഞ്ച്വേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ലിയർജെറ്റ് 45 വിമാനം ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ തകർന്നുവീണാണ് അജിത് പവാറും മറ്റ് നാല് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സിഐഡിയും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയും പ്രത്യേകം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. അജിത് പവാറിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാർ എൻസിപി അധ്യക്ഷയായും സംസ്ഥാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും ചുമതലയേറ്റിരുന്നു. അതിനിടെ, ഇരു എൻസിപി വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ലയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ ശരദ് പവാർ വിഭാഗം പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സുനേത്ര പവാർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാതെ ലയന ചർച്ചകൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മുതിർന്ന എൻസിപി നേതാവ് ഛഗൻ ഭുജ്ബലും വ്യക്തമാക്കി.
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