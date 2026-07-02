ബെംഗളൂരുവിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ അപകടം: ഏഴ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധിപേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
മരിച്ചവരെല്ലാം ബിഹാർ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കാവേരി ക്രഷറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ക്വാറിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.
Published : July 2, 2026 at 10:50 AM IST
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു സൗത്ത് ജില്ലയിലെ മാടപട്ടണയിൽ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ അപകടം. പാറ ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഏഴ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പാറ വീണ് അപകടമുണ്ടായത്. സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന എല്ലാവരും പാറക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിയതായാണ് വിവരം. ഏഴ് പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലാളികൾ ക്വാറി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കവെയാണ് പാറ തെറിച്ച് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. ഹിറ്റാച്ചി എക്സ്കവേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. കാവേരി ക്രഷറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ക്വാറിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.
മരിച്ചവരെല്ലാം ബിഹാർ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പാറക്കടിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം സ്ഥിരീകരിച്ചുവരികയാണ്, എന്നിരുന്നാലും നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Also Read: മരണമുഖത്ത് നിന്ന് പുതുജീവൻ; 30കാരന് ഒരേസമയം മാറ്റിവച്ചത് 5 അവയവങ്ങൾ