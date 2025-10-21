ബാങ്ക് കവര്ച്ച കേസില് പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ്; നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പണത്തിന് പിന്നാലെ ബിഹാറിലെ ആര്ജെഡി സ്ഥാനാര്ഥി അറസ്റ്റില്
കവർച്ച, ആയുധ നിയമ ലംഘനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 20-ലധികം കേസുകൾ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സതേന്ദ്ര സാഹിന് എതിരെ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ്.
Published : October 21, 2025 at 11:07 AM IST
പട്ന: ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആർജെഡിയുടെ സ്ഥാനാർഥി അറസ്റ്റിൽ. സസാരം നിയമസഭാ സീറ്റിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നാമനിർദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ച ആർജെഡിയുടെ സതേന്ദ്ര സാഹ്നെയാണ് ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സതേന്ദ്ര സാഹ്നെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് (എൻബിഡബ്ല്യു) നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
"സസാരം സീറ്റിൽ നിന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ സതേന്ദ്ര സാഹ് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കിൾ ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിലെത്തി. എന്നാല് ആ സമയത്ത് ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എൻബിഡബ്ല്യു നടപ്പിലാക്കാൻ അവിടെയെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി. എന്നാൽ താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു" റോഹ്താസ് ജില്ലയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എന്നാല് അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികള്ക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
സതേന്ദ്ര സാഹ് 2004 ൽ ഗർവ ജില്ലയിലെ ചിരൗഞ്ചിയ മോറിൽ നടന്ന ബാങ്ക് കവർച്ച കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. "2018-ൽ ആ കേസിൽ സതേന്ദ്ര സാഹ് നെതിരെ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കവർച്ച, ആയുധ നിയമ ലംഘനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 20-ലധികം കേസുകൾ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലവിലുണ്ടെന്ന് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു" ജാർഖണ്ഡിലെ ഗർവയിലെ സദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫീസർ ഇൻ-ചാർജ് സുനിൽ തിവാരി പറഞ്ഞു.
243 അംഗ ബിഹാർ നിയമസഭ നവംബർ 6 നും 11 നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. നവംബർ 14 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഘടകക്ഷികള് നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചതിനു ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണിത്. ഇതിന് മുമ്പ്, ഭോരെ, ദരൗളി സീറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ സ്ഥാനാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജിതേന്ദ്ര പാസ്വാൻ, സത്യദേവ് റാം എന്നിവരെയാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമര്പ്പണത്തിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇരുവരുടേയും അറസ്റ്റുകളെ അപലപിച്ച് സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. "സഖാവ് ജിതേന്ദ്ര പാസ്വാൻ, സഖാവ് സത്യദേവ് റാമിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ അറസ്റ്റുകളെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നാമനിർദേശ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വച്ചാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കെട്ടിച്ചമച്ചതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഹാറിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം എൻഡിഎ നേതാക്കൾക്കിടയില് ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു" - പാർട്ടി പ്രതികരിച്ചു.
തുടര്ച്ചയായി ഭരിക്കുന്ന സര്ക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങളില് വർധിച്ച് വരുന്ന രോഷത്തെ എന്ഡിഎയ്ക്ക് നേരിടാന് കഴിയാതെ വരുന്നു. ബിജെപി-ജെഡി (യു) സഖ്യം ജനാധിപത്യ എതിർപ്പിനെ നിശബ്ദമാക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനായി അടിച്ചമർത്തൽ, ഭീഷണി, പൊലീസ്, ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവയിലേക്ക് അവർ തിരിയുകെയാണെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
