സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ, കർഷകർക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി; അവസാന നിമിഷവും വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി തേജസ്വി യാദവ്
ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ആര്ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. സ്ത്രീകൾക്കും കർഷകർക്കും നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
Published : November 4, 2025 at 5:42 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ സർക്കാർ വന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയും കർഷകർക്ക് ഗ്രാൻഡ് അലവൻസും സൗജന്യ വൈദ്യുതിയും ലഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള് (ആര്ജെഡി) നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ.
ഇത്തവണ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ മാറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. ജനങ്ങൾ പുതുവത്സരമായി കണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഖർമസിനെ പിന്തുടരുന്ന മകരസംക്രാന്തി, ദഹി ചുര എന്നീ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജനുവരി 14 ന് മകരസംക്രാന്തി ദിനത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും മായി ബെഹെൻ മാൻ യോജന പ്രകാരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ മാസവും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തുന്നതാണ് എന്ന് തേജസ്വി യാദവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
പരിഷ്ക്കരണപ്രകാരം പ്രതിവർഷം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നരലക്ഷം രൂപ നേടാൻ സാധിക്കും. സാമൂഹികപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായി ബിഹാർ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി തുടങ്ങിവച്ച 'ജീവിക ദീദി' പദ്ധതി വഴിയാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചത് എന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിനുപുറമെ, സ്ത്രീകൾ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്കും സർക്കാർ എഴുതിത്തള്ളും. മാത്രവുമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പരിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന് നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഉടൻതന്നെ പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന വാഗ്ദാനവും നൽകി. ഇതുകൂടാതെ തേജസ്വി യാദവ് മറ്റു ചില വാഗ്ദാനങ്ങളും മുൻപോട്ട് വച്ചു.
- പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അധ്യാപകർ, മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം അവരുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 70 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നടത്തൂ.
- സംസ്ഥാനത്തെ നേഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് നഴ്സുമാർക്കും 70 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിക്കും.
- കർഷകർക്ക് നെല്ലിനും ഗോതമ്പിനും ബോണസ് നൽകും. സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നെല്ലിൻ്റെ എംഎസ്പിക്ക് പുറമേ ക്വിൻ്റലിന് മുന്നൂറ് രൂപയും നൽകും.
- ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയ്ക്ക് പുറമേ ക്വിൻ്റലിന് നാനൂറ് രൂപ ബോണസ് ലഭിക്കും.
- കർഷകർക്ക് ജലസേചനത്തിനായി നിലവിൽ യൂണിറ്റിന് 55 പൈസയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. ആയതിനാൽ കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി നൽകും.
അടുത്തിടെ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളെ തൊഴിലിലും ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ രംഗത്തും സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി.
Also Read: ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ സിഖ് സംഘം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക്; ആയിരത്തിലധികം തീർഥാടകർക്ക് വിസ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം