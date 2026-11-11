ദളിതൻ്റെ തോളിലേറി പുഴ കടക്കാൻ ശ്രമം; കാൽ വഴുതി എംഎൽഎ വെള്ളത്തിൽ വീണു, രൂക്ഷ വിമര്ശനം!
Jharkhand MLA riding on Dalit man shoulders: പാലമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ, ദളിത് യുവാവിൻ്റെ ചുമലിൽ കയറിയ എംഎൽഎ പുഴയിൽ വീണു, കടുത്ത അമർഷം.
Published : November 11, 2026 at 9:17 AM IST
റാഞ്ചി: രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ ആര്ജെഡി) എംഎൽഎ നരേഷ് പ്രസാദ് സിങ് ദളിത് ഗ്രാമീണൻ്റെ തോളിൽ കയറി പുഴ മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വെള്ളത്തിൽ വീണു. ജാർഖണ്ഡിലെ പലാമുവിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയാണ് നരേഷ് പ്രസാദ് സിങ്. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ എംഎൽഎയുടെ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത ജനരോഷവും വിമർശനവുമാണ് ഉയരുന്നത്.
ജനപ്രതിനിധിയെ ചുമലിലേറ്റി പുഴ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗ്രാമീണൻ്റെ കാൽ വഴുതിയതാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നദിയിലേക്ക് വീഴാൻ കാരണമായത്. ഭാഗ്യവശാൽ രണ്ട് പേർക്കും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആരോ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വൻതോതിൽ വൈറലാകുന്നത്. ജനങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ട ജനപ്രതിനിധി ഒരു ദളിത് ഗ്രാമീണനെക്കൊണ്ട് തന്നെ ചുമലിലേറ്റിച്ചതും, അധികാര ഹുങ്ക് കാണിച്ചതുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
പാലം വേണമെന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യം
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും എംഎൽഎ നരേഷ് പ്രസാദ് സിങ്ങിൻ്റെ പ്രതിനിധി ധനഞ്ജയ് പാസ്വാൻ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കടുത്ത വിയോജിപ്പും വിമർശനവുമായി പ്രദേശവാസികളും ജനപ്രതിനിധികളും രംഗത്തെത്തി.
മഴക്കാലമായാൽ ഘസിദാഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പുഴകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പാലം നിർമിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ദീർഘകാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയാണ്. നാട്ടുകാരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളോട് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധി, സ്വന്തം സുഖത്തിനായി ഗ്രാമീണനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.
"ഇത് എംഎൽഎയുടെ ഫ്യൂഡൽ മാനസികാവസ്ഥ"
സംഭവത്തിൽ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ഘസിദാഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് (മുഖിയ) അഞ്ജു ദേവി പ്രതികരിച്ചത്. "വർഷങ്ങളായി ഒരു പാലമില്ലാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നേരിട്ടറിഞ്ഞിട്ടും, ഈയൊരു അവസരത്തിൽ ഒരു ദളിത് വ്യക്തിയുടെ തോളിൽ കയറി പുഴ കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എം.എൽ.എയുടെ മോശം മാനസികാവസ്ഥയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്," അഞ്ജു ദേവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രദേശത്തെ വികസന മുരടിപ്പിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പകരം, ജനങ്ങളെ തരംതാഴ്ത്തി കാണുന്ന ഇത്തരം ഫ്യൂഡൽ മനോഭാവങ്ങൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം. ഗ്രാമത്തിൽ പാലമില്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന മതപരമായ ചടങ്ങിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്ന് അഞ്ജു ദേവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോൾ എം.എൽ.എ തന്നെ പുഴയിൽ വീണ സ്ഥിതിക്ക്, സാധാരണക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിമർശിച്ച് ബി.എസ്.പി
മഴക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ബിഷ്റാംപൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബി.എസ്.പി) നേതാവ് രാഹുൽ ദുബെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം എം.എൽ.എ ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി, എന്നിട്ടും മുട്ടോളം വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം മറികടക്കാൻ ഒരു ദളിത് വ്യക്തിയുടെ പുറത്ത് കയറി സഞ്ചരിക്കുന്നു. മുട്ടോളം വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ, പൊതുജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കണം.
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ജാർഖണ്ഡിലെ സർക്കാർ ആദിവാസികളെയും ദളിതരെയും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെയും പ്രധാനമായും ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. നിഷ ഭഗത്തിൻ്റെ മരണം, ബിശ്രാംപൂരിലെ സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കാര്യക്ഷമമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ സർക്കാർ, സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങളോട് തികഞ്ഞ നിസ്സംഗതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തെ പരിഹാസ്യമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ. ദളിതരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും പക്ഷം പിടിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, യഥാർഥത്തിൽ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്കാർ തന്നെയാണെന്ന് പലാമുവിലെ ജില്ലാ ബി.ജെ.പി പ്രസിഡൻ്റ് അമിത് തിവാരി വിമർശിച്ചു.
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