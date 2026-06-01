റാബ്റി ദേവിയോട് ബംഗ്ലാവ് ഒഴിയാൻ നിർദേശം; രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന് ആർജെഡി
റാബ്റി ദേവിയോട് ബംഗ്ലാവ് ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട എൻഡിഎ സർക്കാരിനെതിരെ ആർജെഡി നേതാക്കൾ രംഗത്ത്.
By PTI
Published : June 1, 2026 at 7:34 PM IST
പട്ന: ബീഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി റാബ്റി ദേവിയോട് ഔദ്യോഗിക ബംഗ്ലാവ് ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ച എൻഡിഎ സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണവുമായി മുതിർന്ന ആർജെഡി നേതാക്കൾ രംഗത്ത്. നിലവിൽ റാബ്റി ദേവിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവ് ക്ഷീര-മത്സ്യബന്ധന മന്ത്രി നന്ദ് കിഷോർ റാമിനാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പക പോക്കലാണെന്നാണ് ആർജെഡി നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. സർക്കാർ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചതിന് പ്രതിപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് ആർജെഡി പ്രിൻസിപ്പൽ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ ബാരി സിദ്ദിഖി ആരോപിച്ചു.
"ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം സർക്കാരിൻ്റെ പോരായ്മകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിലാണ്. സർക്കാർ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ, അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം എല്ലായ്പ്പോഴും സർക്കാരുമായി യോജിച്ചു പോവണമെന്നാണ് ബീഹാറിലെ ഭരണവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യം" സിദ്ദിഖി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ദാരിദ്ര്യത്തിലും കടബാധ്യതയിലും വലയുന്ന ഒരു പിന്നാക്ക സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രതിപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിലാണ് സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്" സിദ്ദിഖി ആരോപിച്ചു. ഒന്നാൻ മാർഗിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്കായി നിയുക്തമാക്കിയിരുന്ന അഞ്ച് ദേശരത്ന മാർഗുമായി ലയിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
"ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് നിതിൻ നബിൻ, ജെഡിയു വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സഞ്ജയ് ഝാ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി എൻഡിഎ നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവരുടെ ബംഗ്ലാവുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് ഒരു എതിർപ്പുമില്ലാതെയാണ്"എന്ന് സിദ്ദിഖി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സമീപനം പക്ഷപാതപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ നിതീഷ് കുമാറും ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും സർക്കാർ അനുവദിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ലാലു പ്രസാദിനോടും റാബ്റി ദേവിയോടും അവരുടെ വസതി ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബംഗ്ലാവ് ഇപ്പോൾ "പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീടിനേക്കാൾ വലുതായി" മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു."സാമ്രാട്ട് ചൗധരി ബീഹാറിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഭൂമിയിലുള്ള തൻ്റെ കൊട്ടാരസമാനമായ ബംഗ്ലാവ് 15 ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും ഒരു ഔചിത്യബോധം വേണ്ടേ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
"ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ മറ്റിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബംഗ്ലാവുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വസതി രൂപീകരിച്ച് ലോക് സേവക് ആവാസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി വിശദീകരിക്കണം" സിദ്ദിഖി പറഞ്ഞു.
ബിജെപി തങ്ങളുടെ അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നന്ദ് കിഷോർ റാമിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ആർജെഡിയുടെ മുതിർന്ന ദളിത് നേതാവ് ശിവചന്ദ്ര റാം ആരോപിച്ചു. "മെയ് 11 ന് നന്ദ് കിഷോർ റാമിന് 21 ഹാർഡിഞ്ച് റോഡ് അനുവദിച്ചു. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മെയ് 27 ന് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ബംഗ്ലാവും 10 സർക്കുലർ റോഡും എന്തിന് അനുവദിച്ചു? നേരത്തെ അനുവദിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദലിതരെ, അവർ നേരിടുന്ന യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സ്ഥാപിത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആർജെഡി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മംഗാനി ലാൽ മണ്ഡൽ പറഞ്ഞു. ലാലു പ്രസാദിനെയും കുടുംബത്തെയും അനാദരിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ALSO READ:പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ആരോപിച്ച് രണ്ട് എംഎൽഎമാരെ പുറത്താക്കി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്