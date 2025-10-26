ETV Bharat / bharat

സ്വയംതൊഴിലിന് പലിശരഹിത വായ്‌പ, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഇരട്ടിയാക്കും; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി തേജസ്വി യാദവ്

പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും പെൻഷനും ഉള്‍പ്പെടെ വമ്പൻ വാഗ്‌ദാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖമായ ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നത്.

Tejashwi Yadav RJD INDIA BLOC Bihar Election 2025
tejashwi yadav (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാട്‌ന: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കവേ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയും ആർജെഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ്. അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ബിഹാറിലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനത്തിലെ പ്രതിനിധികളുടെ അലവൻസുകൾ ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് ഞായറാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനത്തിൽ മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള ഭരണം ഉൾപ്പെടുന്നു. ജില്ലാ പരിഷത്ത്, പഞ്ചായത്ത് സമിതി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് ബിഹാറിലുള്ളത്. അധ്യക്ഷന്മാർ 'മുഖ്യ' (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്), 'പ്രമുഖ്' (പഞ്ചായത്ത് സമിതി), 'അധ്യക്ഷ' (സില പരിഷത്ത്) എന്നിങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസും ഉറപ്പു നൽകുന്നതായി തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ (പിഡിഎസ്) വിതരണക്കാരുടെ 'മാർജിൻ മണി' ക്വിൻ്റലിന് ഗണ്യമായ നിരക്കിൽ വർധിപ്പിക്കും എന്നും മുൻ ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ തേജസ്വി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

"കൂടാതെ, ബാർബർമാർ, മൺപാത്ര നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, സംസ്ഥാനത്തെ മരപ്പണിക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഞങ്ങൾ 5 ലക്ഷം രൂപ പലിശരഹിത വായ്‌പകൾ നൽകും. ബിഹാർ ജനത മാറ്റത്തിനായി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ (ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ) എവിടെ പ്രചാരണം നടത്തിയാലും എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും മതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട്" എന്നും യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ജനങ്ങൾ നിലവിലെ സർക്കാരിനെ മടുത്തു. ഈ സർക്കാരിനു കീഴിൽ അഴിമതിയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി. ബിഹാർ സർക്കാരിനെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ബിജെപിയെ മനസിലാക്കി. ഇനി മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമാണെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് (ബിജെപി) 20 വർഷം നൽകി. ഞങ്ങൾ 20 മാസം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത്തവണ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ മാറുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ജനങ്ങളിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്.

പുതിയൊരു ബിഹാർ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ മഹാഗത്ബന്ധൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളുടെയും മറ്റ് ഗ്രാമ പ്രതിനിധികളുടെയും അലവൻസ് ഇരട്ടിയാക്കും. മുൻ പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമ കചാരി പ്രതിനിധികൾക്ക് പെൻഷൻ തുകകൾ നൽകുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ അഴിമതിക്കാരായ നേതാക്കളെയും കുറ്റവാളികളെയും കേന്ദ്രം സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തേ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അഴിമതിരഹിത സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും തേജസ്വി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

നവംബർ 6 നും 11 നും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 243 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി. ബിഹാറിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നിരീക്ഷകന്‍ അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് ആണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്‍റെ സംയുക്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. മുകേഷ് സാഹ്‌നി ആണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി. നവംബർ 14 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

Also Read: ബംഗാളിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നത് ചതുർമുഖ പോരാട്ടത്തിനോ? തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ ഇടതുപക്ഷം?

TAGGED:

TEJASHWI YADAV
RJD
INDIA BLOC
TEJASHWI YADAV ELECTION PROMISES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.