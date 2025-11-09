മഹാസഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയാല് തന്റെ വകയായുള്ള ജന്മ ദിന സമ്മാനം പകരം തരുമന്ന് തേജസ്വി യാദവിന്റെ വാഗ്ദാനം
നിതീഷ് കുമാറിന്റെ രണ്ട് ദശകം നീണ്ട ഭരണത്തിന് ഒരു അറുതിയുണ്ടാകണമെന്ന് ബിഹാര് ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് തേജസ്വി, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് എന്ഡിഎ സര്ക്കാരിന് നേടാനാകാത്തത് നേടിത്തരുമെന്നും വാഗ്ദാനം.
Published : November 9, 2025 at 6:24 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 6:39 PM IST
പട്ന: ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ബിഹാറിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്ത്ഥി തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം പിറന്നാള് ആഘോഷിച്ചു. പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാന് പിറന്നാള് ആഘോഷ വേളയില് തേജസ്വി ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. അധികാരത്തില് വന്നാല് ജനങ്ങള്ക്ക് തന്റെ വകയായി ജന്മദിന സമ്മാനം പകരം തരുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്കി.
മഹാഗട്ബന്ധന് അധികാരത്തിലെത്തിയാല് സര്ക്കാര് ജോലിയില്ലാത്ത ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒരാള്ക്കെങ്കിലും സര്ക്കാര് ജോലി നല്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള് നേതാവ് പറഞ്ഞു. കര്ഷകര്ക്ക് സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി നല്കും. ഇന്ന് തന്റെ പിറന്നാളാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങള് എന്നെ കാണാനും കേള്ക്കാനുമായി ഇവിടെ തടിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് നമ്മുടെ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കും. അതിന് പകരമായി നവംബര് പതിനാലിന് ശേഷം നിങ്ങള്ക്ക് ഞാന് എന്റെ വകയായുള്ള പിറന്നാള് സമ്മാനം നല്കുമെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു.
രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെ റോഹ്താസിലെ കരാക്കട്ട് മേഖലയില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ ആയിരുന്നു തേജസ്വിയുടെ പിറന്നാള് ആഘോഷം. സാന്ഝൗലിയിലെ ഇന്റര് കോളജ് മൈതാനത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ വേദിയില് വച്ചാണ് തേജസ്വി കേക്ക് മുറിച്ച് പിറന്നാള് ആഘോഷിച്ചത്. ഹാപ്പി ബര്ത്ത് ഡേ എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാര്ഡുകള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികള് ആശംസകള് നേര്ന്നു.
കാരാക്കാട്ടെ സിപിഐ(എംഎല്) സ്ഥാനാര്ത്ഥി അരുണ്കുമാര്, സസറാമിലെ ആര്ജെഡി സ്ഥാനാര്ത്ഥി സത്യേന്ദ്ര ഷാ, ദെഹ്രിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഗുഡ്ഡു ചന്ദ്രവംശി എന്നിവര്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വോട്ട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
വിവിധയിടങ്ങളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ തേജസ്വി എന്ഡിഎയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. നിലവിലെ സര്ക്കാര് സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മഹാസഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയാല് മായ് ബെഹന് മന് യോജന നടപ്പാക്കുമെന്നും തേജസ്വി ആവര്ത്തിച്ചു. പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും അക്കൗണ്ടില് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ജനുവരി പതിനാലിന് നിക്ഷേപിക്കും. അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പാചക വാതക സിലിണ്ടര് നല്കും. വാര്ദ്ധക്യകാല, വിധവ പെന്ഷനുകള് 1500 രൂപയായി ഉയര്ത്തുമെന്നും തേജസ്വി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
തന്റെ അമ്മാവന് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇക്കുറി ആളുകള് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന മനഃസ്ഥിതിയിലാണ്. തനിക്ക് ബിഹാര് ജനത 20മ ാസത്തെ സമയം നല്കിയാല് എന്ഡിഎ സഖ്യത്തിന് 20 കൊല്ലമായി സാധിക്കാത്തത് താന് നേടിത്തരാമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്കി.
തേജസ്വി ഇന്ന് മൊത്തം പതിനാറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. റോഹ്തസ്, കൈമൂര്, ഔറംഗാബാദ്, ആര്വാള്, ജെഹനാബാദ് ജില്ലകളിലായിരുന്നു പര്യടനം.
കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി തേജസ്വിക്ക് എക്സിലൂടെ പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നു. ഇക്കൊല്ലം ഓഗസ്റ്റില് നടന്ന വോട്ടര് അധികാര് യാത്രയ്ക്കിടെ ഇരുവരും പൂര്ണിയ ജില്ലയിലൂടെ മോട്ടോര് സൈക്കിളില് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് രാഹുല് ആശംസകള് നേര്ന്നത്. സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും നേരുന്നുവെന്നാണ് രാഹുല് കുറിച്ചത്. നമ്മള് തീര്ച്ചയായും മാറ്റവും തൊഴിലും സമത്വവും ബിഹാറിലെ ജനതയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും ഉറപ്പ് നല്കുമെന്നും രാഹുല് കുറിച്ചു.
जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं @yadavtejashwi जी!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2025
आप खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें - बिहार की जनता को परिवर्तन, रोज़गार, समानता और प्रगति हम ज़रूर दिलाएंगे। pic.twitter.com/HYF2VBKRa6
സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് ആശംസകല് നേര്ന്നു. ബിഹാറിലെ പ്രമുഖനായ നായകന്, യുവ നേതാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള സംബോധനകളോടെയായിരുന്നു ആശംസകള്. ബിഹാറിലെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന് എല്ലാ ആശംസകളും എന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
बिहार के जनप्रिय ‘नौकरी-नायक’ युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं! pic.twitter.com/xkWRoICpuo— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 9, 2025
ഭാര്യ രാജശ്രീ യാദവ് എന്ന റേച്ചലിന്റെയും അമ്മയും മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ റാബ്റി ദേവിയുടെയും മൂത്ത സഹോദരിമാരായ പാടലിപുത്ര എംപി മിസ ഭാരതി, രോഹിണി ആചാര്യ, അവരുടെ മക്കള് തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് അദ്ദേഹം നേരത്തെ വസതിയില് കേക്ക് മുറിച്ച് പിറന്നാള് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് മിസ സാമൂഹ്യമാധ്യമമായ എക്സില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വര്ഷിച്ച് കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പോടെ ആയിരുന്നു ചിത്രങ്ങള് അവര് പങ്കിട്ടത്. രോഹിണിയും തനിക്കും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമുള്ള തേജസ്വിയുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങള് പങ്ക് വച്ച് കൊണ്ട് ആശംസകള് നേര്ന്നു. 36 പൗണ്ട് കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ആര്ജെഡി പാര്ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് തേജസ്വിയുടെ പിറന്നാള് ആഘോഷിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ സമൂഹത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്ക് നോട്ടുപുസ്തകങ്ങളും പേനകളും പെന്സിലുകളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
പട്നയിലെ ആര്ജെഡി ഓഫീസിന് പുറത്തും തേജസ്വിയുടെ വസതിക്ക് സമീപവും ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു.
അനുയായികള് പാട്ടുപാടുകയും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും എമ്പാടും പൂവിതളുകള് വര്ഷിക്കുകയും തങ്ങളുടെ നേതാവിന് ആശംസകള് അര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി പേര് തേജസ്വിക്ക് ബൊക്കകളും ഷാളുകളും മധുരവും നല്കി.