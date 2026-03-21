സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരും; ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി നഗരങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും, 15 ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളും അപകടത്തില്
ആഗോള സമുദ്രനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി പഠനം. പല രാജ്യങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയില്, ഹിമ പർവ്വതങ്ങള് വന്തോതില് ഉരുകും, കൂടുതലറായാം....
Published : March 21, 2026 at 7:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഭൂമിയുടെ താപനില ക്രമേണ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ലോകമെമ്പാടും ചൂടും വര്ധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഏകദേശം 0.35°C താപനിലയാണ് വര്ധിച്ചത്. താപനിലയിലെ ഈ വർധനവ് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും മറ്റ് അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
നേച്ചര് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ ഗവേഷണ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ അവ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാം...
നേച്ചര് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ ഗവേഷണമനുസരിച്ച്, സമുദ്രനിരപ്പ് അതിവേഗം ഉയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടെ (2009 മുതൽ 2025 വരെ) നടത്തിയ 385 ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ശരാശരി സമുദ്രനിരപ്പ് മുമ്പത്തേക്കാള് 30 സെൻ്റീമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
"ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്" മേഖലയില് (പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല) സമുദ്രനിരപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അഞ്ച് അടി വരെ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഭാവിയില് ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ചേക്കാം എന്ന സൂചനയാണിതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറ് കോടിയിലധികം ആളുകൾ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടും. നിരന്തരമായ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്.
അതേസമയം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർഗവൺമെൻ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് (ഐപിസിസി) മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയര്ന്ന് വന്നത്.
റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്
നേച്ചറിലെ ജേര്ണലില് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന സമുദ്രനിരപ്പ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ഐപിസിസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2100 ആകുമ്പോഴേക്കും സമുദ്രനിരപ്പ് 0.28 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 2 മീറ്ററായി ഉയരും. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതയും വര്ധിക്കുന്നു.
എന്നാല് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനപ്പുറം, പല സ്ഥലങ്ങളിലും കര താഴേക്കിറങ്ങുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും. പ്രകൃതിദത്ത കാരണങ്ങള്ക്ക് പുറമെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളും ഇതിന് പ്രധാന കാരണമാണ്. നിരന്തരമായ നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഇതിന് ഒരു കാരണമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വേഗത്തിലും ആഴത്തിലും വെള്ളത്തിനടിയിലാകും.
പഠനത്തിലുടനീളം മിക്ക തീരദേശ അപകടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പൂര്ണരൂപമാണ് തരുന്നത്. കരയുടെ ഉയരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പ് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സമുദ്രനിരപ്പ് ഒരു മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നാൽ കരയുടെ 31% മുതൽ 37% വരെ കരഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലാകും.
കൂടാതെ, തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 48% മുതൽ 68% വരെ നേരിടുന്ന ഭീഷണി രൂക്ഷമാകും. സമുദ്രനിരപ്പ് കണക്കാക്കാൻ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉടനടി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
മലിനീകരണ തോതില് വര്ധനവ്
ഐപിസിസി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വര്ധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനം - കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ, 2300 ആകുമ്പോഴേക്കും സമുദ്രനിരപ്പ് 10 അടിയിൽ (3 മീറ്റർ) കൂടുതൽ ഉയരും. മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ (കൽക്കരി, എണ്ണ, വാതകം) ജ്വലനം, വ്യവസായവൽക്കരണം, വനനശീകരണം എന്നിവ കാരണം ആഗോളതാപനം ത്വരിതഗതിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി വരും വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മലിനീകരണം തടയാൻ ഇപ്പോൾ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയാലും, ഇതിനകം സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ആഘാതം ഉടനടി മാറ്റുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തീവ്രമായ വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കും. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾ 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും വാർഷിക സംഭവങ്ങളായി മാറാനും സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ്?
നാസയുടെ science.nasa.gov-ൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, സമുദ്രനിരപ്പ് ഓരോ മിനിട്ടും മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി കൃത്യമായ സമുദ്രനിരപ്പ് നിർണയിക്കാൻ, ഒരു ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എംഎസ്എല്ആണ് (MSL) ആണ്. മണിക്കൂറിലെ ജലനിരപ്പ് റീഡിങുകളുടെ ശരാശരി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് സാധാരണയായി കണക്കാക്കുന്നത്.
ആദ്യത്തേത് ടൈഡ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇവ തീരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്. അവ വെള്ളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കടലിനടുത്തുള്ള കരയുടെ ഉയരം അളക്കുന്നു. ഈ രീതി വളരെ കൃത്യമാണ്, പക്ഷേ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ രീതി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കാൻ ബഹിരാകാശത്തെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കൽ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമുദ്രനിരപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ നൽകുന്നു. നാസയും അതിൻ്റെ പങ്കാളികളും 30 വർഷത്തിലേറെയായി സമുദ്രനിരപ്പ് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജേസൺ-3, സെൻ്റിനൽ-6 മൈക്കൽ ഫ്രീലിച്ച് സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കുന്ന പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്. സമുദ്രോപരിതലത്തിൻ്റെ ഉയരം അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന റഡാർ ആൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണം ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളില് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ് അളക്കുന്നത്. നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, ഉപഗ്രഹം സമുദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു. ഈ മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് അളക്കുന്നു. ഇത് ഉപഗ്രഹത്തിനും സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം നിർണയിക്കുന്നു. ഓരോ 10 ദിവസത്തിലും ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലുടനീളം സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കാൻ കഴിയും.
സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
സൂര്യരശ്മികൾ സ്വാഭാവികമായി ഭൂമിയിൽ എത്തുകയും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഒരു തടസമായി മാറുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാല് ഭൂമി ഒരു കട്ടിയുള്ള പുതപ്പായി മാറുന്നു. മലിനീകരണം വർധിക്കുമ്പോൾ താപം പുറത്ത് പോകാതെ ഉള്ളില് കുടുങ്ങുന്നു. ഈ താപനില ഹിമാനികൾ (ഗ്രീൻലാൻഡ്, അൻ്റാർട്ടിക്ക് ഐസ് ഷീറ്റ്, മറ്റ് പർവത ഹിമാനികൾ) ഉരുകാൻ കാരണമാകുന്നു, ഇത് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, ഭൂമിയുടെ മൊത്തം താപനിലയുടെ ഏകദേശം 90% സമുദ്രം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് സമുദ്രത്തെ ചൂടാക്കുകയും കൂടുതൽ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തീരപ്രദേശത്ത് വെള്ളം ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം 33% ഇതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ അളവിൽ വെള്ളം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഉപയോഗത്തിനുശേഷം, ഈ വെള്ളം നദികൾ, തടാകങ്ങൾ മുതലായവയിലൂടെ സമുദ്രത്തിലെത്തുന്നു. ഇത് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് പിശക് സംഭവിച്ചത്?
ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭൂപടം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ "ജിയോയിഡ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തിരമാലകളും കാറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനനുസരിച്ച് സമുദ്രനിരപ്പ് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളും സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം, ജിയോയിഡ് അളവുകളും യഥാർത്ഥ സമുദ്രനിരപ്പും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. ജിയോയിഡ് മോഡൽ സമുദ്രനിരപ്പിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പുതിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ഉപഗ്രഹ അളവുകൾ പോലും ചില സമയങ്ങളില് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
വാസ്തവത്തിൽ, കാറ്റും, തിരമാലകളും, വേലിയേറ്റവും സമുദ്രനിരപ്പിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, വടക്കൻ യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ, സമുദ്രങ്ങൾ താരതമ്യേന ശാന്തമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റാ സ്രോതസുകളുണ്ട്, അതിനാൽ അളന്ന സമുദ്രനിരപ്പും യഥാർത്ഥ സമുദ്രനിരപ്പും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം കാണില്ല. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ (ബ്രൂണൈ, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, ലാവോസ്, മലേഷ്യ, മ്യാൻമർ, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, തിമോർ-ലെസ്റ്റെ), ഇന്തോ-പസഫിക് (ഇന്ത്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, മ്യാൻമർ) തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് അളന്നതും യഥാർത്ഥവുമായ സമുദ്രനിരപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആശങ്കാജനകമാണ്.
ഇക്കാരണത്താൽ, ഭാവിയിൽ തീരദേശ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ജിയോയിഡ് മോഡലുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പകരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമുദ്രനിരപ്പിനെ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അവര് നിര്ദേശിക്കുന്നു. ആഗോളതാപനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമുദ്രനിരപ്പ് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.
ലോകത്ത് സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കാന് തുടങ്ങിയത്..
നിലവിൽ സമുദ്രനിരപ്പ് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 1807-ൽ, തോമസ് ജെഫേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭൂപട നിർമ്മാണം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സമുദ്ര വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി യുഎസ് സർക്കാർ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത സർവേ ആരംഭിച്ചു. ഒരു വലിയ തടി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അളന്നത്. ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന തിരമാലകളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ലോഹ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു.
1851-ൽ, യു.എസ്.എയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള യു.എസ്. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ജിയോഡെറ്റിക് സർവേ, ജോസഫ് സാക്സ്റ്റൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സ്വയം-റെക്കോർഡിങ് ടൈഡ് ഗേജ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് ജലനിരപ്പിലെ മാറ്റങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തി. 1992 ഓടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സമുദ്രനിരപ്പ് അളക്കാന് തുടങ്ങി.
ഇന്ത്യ-ചൈന-ബംഗ്ലാദേശ്-വിയറ്റ്നാം-മാലദ്വീപ്
എര്ത്ത് ഡോട്ട് ഒആര്ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം, സമുദ്രനിരപ്പ് കൂടുതൽ ഉയർന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ, ചൈന, ബംഗ്ലാദേശ്, വിയറ്റ്നാം, മാലിദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകും. ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വഹിക്കേണ്ടിവരിക. ഇവിടെ 4.3 കോടി ആളുകളാണ് അപകടകരമായ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ, ബംഗ്ലാദേശിൽ 3.2 കോടി ആളുകളും ഇന്ത്യയിൽ 2.7 കോടി ആളുകളും തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 2100-ന് മുമ്പ് ഏകദേശം 7.2 കോടി ആളുകൾക്ക് വീട് വിട്ട് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ഉൾപ്പെടും.
മുംബൈ, ചെന്നൈ, കൊച്ചി, വിശാഖപട്ടണം, ഗോവ, തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി, പുരി, മംഗലാപുരം, ദാമൻ, ദിയു, അലിബാഗ്, സൂറത്ത്, ദ്വാരക, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയവ തീരദേശ നഗരങ്ങളാണ്. കടലിനോട് ചേർന്നുള്ളതിനാൽ ഈ നഗരങ്ങൾക്ക് അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ഈ നഗരങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകും. ജലഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ നഗരങ്ങൾ ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, ഒഡിഷ, കർണാടക, ഗോവ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
സിയറ ലിയോണിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അപകടത്തിൽ
എഎഫ്പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സിയറ ലിയോണിൽ, ഭൂമി അതിവേഗം കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയാങ്കൈ, പ്ലാൻ്റീൻ ദ്വീപുകളിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഭവനരഹിതരായി. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ അറ്റ്ലാൻ്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ ഈ ദ്വീപുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തെ ദ്വീപുകളിൽ ധാരാളം മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവയെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. പലരും ഇവിടെ വീടുകൾ പണിയുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അവ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2018 മുതൽ അവർ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലാകുന്നു.
4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലാകും
എര്ത്ത് ഡോട്ട് ഒആര്ജി ഡാറ്റ പ്രകാരം, ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ മാത്രം 1.5 കോടി ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാകും. യുഎസിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി നഗരങ്ങളുണ്ട്. 50 വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 300% മുതൽ 900% വരെ അപകടകരമായ ഉയർന്ന വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്.
കൊടുങ്കാറ്റോ കനത്ത മഴയോ ഇല്ലാതെ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കം. ഇതുമൂലം, താമസസ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്നു. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 2800 മുതൽ 4,90,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ഭൂമി കടലിൽ മുങ്ങാം.
മാലിദ്വീപിനും കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം പതിവായി സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പരന്ന രാജ്യമാണിത്, 1,200 ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ചേർന്നതും ഏകദേശം 540,000 ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതുമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 120,000 ജനസംഖ്യയുള്ള കിരിബതി ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലും നാശം വിതച്ചേക്കാം.
സമുദ്രനിരപ്പ് എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഉയരുന്നത്?
iopscience.iop.org, podaac.jpl.nasa.gov എന്നിവ പ്രകാരം, ആഗോള ശരാശരി സമുദ്രനിരപ്പ് (GMSL) 2024-ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് 0.59 സെൻ്റീമീറ്റർ കൂടുതലായിരുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 124 വർഷങ്ങളിലെ മൊത്തം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർച്ചയുടെ ഏകദേശം 19% 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലാണ് സംഭവിച്ചത്. അതായത് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. വടക്കൻ ബാൾട്ടിക് കടൽ തീരം ഒഴികെയുള്ള യൂറോപ്പിലെ മിക്ക തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കരയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1993 മുതൽ 2023 അവസാനം വരെയുള്ള ഉപഗ്രഹ നിരീക്ഷണത്തിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ 111 മില്ലിമീറ്റർ വർധനവ് കാണിച്ചു.
