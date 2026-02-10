''കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ ഏറ്റവും തരംതാണ പെരുമാറ്റം''; പാർലമെൻ്റിലെ സംഘർഷ ദൃശ്യങ്ങള് പങ്കുവച്ച് കിരണ് റിജിജു
ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വനിതാ എംപിമാരും പ്രതിഷേധിച്ചത്.
Published : February 10, 2026 at 3:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോണ്ഗ്രസ് എംപിമാരുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങേയറ്റം മോശമാണെന്ന് കിരൺ റിജിജു. ഫെബ്രുവരി നാലിന് നടന്ന ലോക്സഭയിലെ സംഘർഷ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാണ് പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ വിമർശനം.
വനിതാ എംപിമാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങേയറ്റം മോശമാണെന്നും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ അന്തസ് തകർക്കുന്നതാണെന്നും കിരൺ റിജിജു ആരോപിച്ചു. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വനിതാ എംപിമാർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരിക്കുന്ന ചേമ്പറിന് സമീപം എംപിമാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
Congress Party is proud of the most degrading behavior by their MPs !! If we had not stopped all BJP MPs and allowed the Women MPs to confront Cong. MPs, it would have led to very ugly scene.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 10, 2026
We have very high consideration, to protect the dignity & sanctity of the Parliament. https://t.co/tRj5HjLKFH pic.twitter.com/aTmktk4Y7E
"കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ ഏറ്റവും തരംതാണ പെരുമാറ്റത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു!! വനിതാ എംപിമാരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വളരെ മോശം പ്രവണതയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുമായിരുന്നു. പാലമെൻ്റിൻ്റെ അന്തസും പവിത്രതയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നു.
കോൺഗ്രസ് വനിതാ എംപിമാരുടെ പ്രകടനം സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ബിജെപി വനിതാ എംപിമാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം കയ്യാങ്കളിയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിയില്ല. നിലവിൽ ബിജെപി എംപിമാർ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ സ്പീക്കറിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കർ ഇതിൽ എങ്ങനെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം", - പാലമെൻ്റിലെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് കിരണ് റിജിജു എക്സിൽ കുറിച്ചു.
महिला सांसदों ने गुब्बारे की हवा निकाल दी pic.twitter.com/fXDFDmVzup— Congress (@INCIndia) February 9, 2026
പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു വനിതാ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ബാനർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് കാണാം. കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ബിജെപി എംപിമാർ കോൺഗ്രസ് വനിതാ എംപിമാരോട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇതിലുണ്ട്.
പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. തുടർന്ന് സഭ പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. വനിതാ എംപിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുനേരെ നീങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനാൽ സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെൻ്ററി പരിധി ലംഘിച്ചതിന് നിരവധി ബിജെപി എംപിമാർ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർക്കെതിരെ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നാലെയാണ് പരാതിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് റിജിജുവും രംഗത്തെത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ പ്രതിഷേധവുമായി ട്രഷറി ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വനിതാ എംപിമാരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി പാർലമെൻ്റിലും മറ്റ് വനിതാ എംപിമാരിലും വളരെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
