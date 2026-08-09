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ആർജി കർ ക്രൂരതയ്ക്ക്‌ രണ്ടാണ്ട്; ഇരയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് കൊൽക്കത്ത, രണ്ട് മിനിറ്റ് മൗനാചരണം

ക്രൂര കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല പ്രതിയെന്നും ഇതിനുപിന്നിൽ മറ്റു പലർക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവരെയും നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാശ്യവുമായി മാതാപിതാക്കളടക്കം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

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Junior doctors protest demanding justice for victim of the RG Kar Medical College and Hospital incident in 2024 (File ANI)
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By PTI

Published : August 9, 2026 at 12:58 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അതിദാരുണമായ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ ഡോക്‌ടറുടെ ഓർമകൾക്ക് ഇന്ന് രണ്ടാണ്ട്. ക്രൂര കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്‌ടറുടെ സ്‌മരണയ്ക്കായി ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 09) പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും രണ്ട് മിനിറ്റ് മൗനാചരണം നടത്തി. ഡോക്‌ടറുടെ സ്‌മരണയ്ക്കായി എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഡോക്‌ടർമാരും നഴ്‌സുമാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൗനം ആചരിച്ചു. സാൾട്ട് ലേക്കിലുള്ള സ്വാസ്ത്യ ഭവനിൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ഡോ. ശരദ്വത് മുഖർജിയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൗനാചരണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.

കൊൽക്കത്തയിലെ ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന അർധസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡോക്‌ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരും ദുഃഖാചരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജൂനിയർ ഡോക്‌ടർമാരുടെ സംഘം കൊൽക്കത്തയിലെ ചിത്പൂരിൽ ഇരയുടെ സ്‌മരണാർഥം ഒരു ക്ലിനിക് തുറന്നു. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി ഡോക്‌ടറിന് നീതി തേടിയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക് നടത്തുന്നതെന്ന് ഒരു ഡോക്‌ടർ പ്രതികരിച്ചു.

ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെയും ആശുപത്രിയിലെയും അർധസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുന്നകതും ഡോക്‌ടർമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നടപടികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സീൽഡ സെഷൻസ് കോടതി സഞ്ജയ് റോയി എന്ന വ്യക്തിയെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ, ഇരയായ ഡോക്‌ടറുടെ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ മറ്റ് ആളുകൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. അവരെയും നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊൽക്കത്തയിലുടനീളം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

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ഓഗസ്‌റ്റ് 9, 2024 പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു ക്രൂരബലാത്സംഗം നടന്നത്. ആർജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ചെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യർഥിനിയെ സെമിനാർ മുറിയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്നരോപിച്ച് ഓഗസ്‌റ്റ് 10- ന് കൊൽക്കത്ത പൊലീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഞ്ചയ് റോയ്‌ എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പിന്നീട് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി കേസ്‌ സിബിഐക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുകയും ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുകയും ചെയ്‌തു. കേരളത്തില്‍ അടക്കം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

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TAGGED:

RG KAR DOCTOR RAPE AND MURDER
KOLKATA R G KAR HOSPITAL
WEST BENGAL RG KAR MEDICAL COLLEGE
R G KAR CASE UPDATION
SECOND ANNIVERSARY R G KAR MURDER

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