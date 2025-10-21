ETV Bharat / bharat

"മാവോയിസം ഉപേക്ഷിക്കൂ... രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കൂ...", മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കീഴടങ്ങണമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി

പൊലീസ് സ്‌മൃതി ദിനത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ പൊലീസ് സ്‌മാരകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി. തെലങ്കാന പൊലീസിൻ്റെ അദമ്യമായ മനോഭാവമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭീകരവാദ, നക്‌സൽ പ്രവർത്തനം കുറയാൻ കാരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയം അറിയിച്ചു

Telangana CM Revanth Reddy MAOISTS DRUG FREE TELANGANA POLICE COMMEMORATION DAY
Telangana CM Revanth Reddy (IANS)
ഹൈദരാബൈദ്: മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളോടും കേഡർമാരോടും കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി. സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനും മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളോട് രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. സ്‌മൃതി ദിനത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ പൊലീസ് സ്‌മാരകത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി.

തെലങ്കാനയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തവനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തെലങ്കാന പൊലീസിൻ്റെ അദമ്യമായ മനോഭാവമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭീകരവാദ, നക്‌സൽ പ്രവർത്തനം കുറയാൻ കാരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

"നിരവധി മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഇതിനകം കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നക്‌സൽ പ്രത്യയശാസ്‌ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് രാഷ്‌ട്ര നിർമാണത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ വികസനത്തിലും പങ്കുചേരണം. സംസ്ഥാനത്തെ നക്‌സൽ ഭീഷണി വേരോടെ പിഴുത് എറിയുന്നതിൽ തെലങ്കാന പൊലീസ് നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ സേവനത്തിന് നന്ദി", മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അടുത്തിടെ നിസാമാബാദിൽ അന്തരിച്ച സിസിഎസ്‌ കോൺസ്റ്റബിൾ പ്രമോദ്‌കുമാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയും കുടുംബാംഗത്തിന് സർക്കാർ ജോലിയും 24 ലക്ഷം രൂപയും വീടിന് സ്ഥലവും നൽകുമെന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. 2008 ൽ ഒഡിഷയിലുണ്ടായ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 33 പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി പറഞ്ഞു. "സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസം വളർത്താൻ തെലങ്കാന പൊലീസിനായി. ഒരു കാര്യത്തിലും പൊലീസ് വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്‌തില്ല. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

2025 ലെ ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സേവനത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ തെലങ്കാന പൊലീസ് വകുപ്പ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തെലങ്കാന പൊലീസിൻ്റെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പ്, മോർഫിങ്, മയക്കുമരുന്ന് , മനുഷ്യക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ പൊലീസിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇതിനെതിരെയെല്ലാം തെലങ്കാന പൊലീസ് ശക്തമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

മയക്കുമരുന്ന് എന്ന സാമൂഹിക വിപത്തിനെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ചതാണ് 'ഈഗിൾ'(എലൈറ്റ് ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഡ്രഗ് ലോ എൻഫോഴ്‌സ്മെൻ്റ്) എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മയക്കു മരുന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എതിരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസിന് പൂർണ അധികാരം നൽകുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഇതിനകം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി പറഞ്ഞു. പൊലീസിൻ്റെ പ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

