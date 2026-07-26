'സിജെപി സമരം യുവ ജനതയുടെ രാഷ്ട്ര ബോധം'; എംഎൽഎമാർക്കും എംപിമാർക്കും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 21 ആക്കണമെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി
യുവ ജനത തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, നിയമസഭകളിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് നയരൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി.
Published : July 26, 2026 at 11:04 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: എംഎൽഎമാർക്കും എംപിമാർക്കും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കാനൊരുങ്ങി തെലങ്കാന സർക്കാർ. കുറഞ്ഞ പ്രായം 25 വയസിൽ നിന്ന് 21 വയസായി കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. നിയമസഭകളിൽ യുവാക്കളുടെ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം അനിവാര്യമാണന്നും നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം തെലങ്കാന സർക്കാർ നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിക്കുമെന്നും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു.
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി അംഗങ്ങളും വിദ്യാർഥികളും സംഘടിപ്പിച്ച മെഴുകുതിരി റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ക്രൂര പീഡനം വകവയ്ക്കാതെ യുവാക്കൾ പ്രതിഷേധം തുടരുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രബോധം ഉളവാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പങ്കു വഹിക്കാൻ യുവതലമുറയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി, തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, നിയമസഭകളിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് നയരൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ജർമ്മനി, യുകെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ യുവാക്കൾ നിയമസഭകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയും സമാനമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം 21 വർഷമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് അയയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിയമസഭകളിൽ യുവാക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറവ്
ഇന്ത്യയിലെ 1.4 ബില്യൺ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 30 ശതമാനവും യുവാക്കളാണെങ്കിലും, നിയമസഭകളിലെ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. 21 വയസിൽ ഐഎഎസും ഐപിഎസും ആകാൻ അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നിയമസഭാ, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി വോട്ടിങ് പ്രായം 21 ൽ നിന്ന് 18 വയസായി കുറച്ചപ്പോൾ, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പിവി നരസിംഹറാവു 21 വയസുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 21കാരി മേയർ ആയി. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രീലക്ഷ്മി, 22 വയസിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ മഹബൂബ്നഗറിലെ അനന്യ റെഡ്ഡി, ചെറുപ്പത്തിൽ ഐപിഎസിൽ പ്രവേശിച്ച തെലങ്കാന ഡിജിപി സിവി ആനന്ദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.
ജനാധിപത്യ പോരാട്ടം തുടരാൻ ആഹ്വാനം
വിദ്യാർഥികളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നും ഭാവിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ പങ്കിനായി തയാറെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പിന്തുണച്ചതായും നിയമസഭകളിൽ അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ പിൻവലിക്കണമെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊലീസ് നടപടിയിലൂടെ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരെ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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