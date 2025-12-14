''മെസിയ്ക്കൊപ്പം ഒരു സൂപ്പർ കിക്ക്''! രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല കാൽപ്പന്തും വഴങ്ങുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി, ചർച്ചയായി വൈറൽ വീഡിയോ
മെസി പാസ് ചെയ്ത പന്ത് ഒറ്റകിക്കിൽ ഗോളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല മെസിയെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി കാണിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
ഹൈദരാബാദ്: ലോകം ആരാധിക്കുന്നന പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സിക്കാരനോടൊപ്പം പന്ത് തട്ടി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി! പന്ത് തട്ടുക മാത്രമല്ല, അസലൊരു ഗോളും അടിച്ചാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തിരികെ കയറിയത്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയായ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ വൈറലായ ഫുട്ബോൾ കളിയെ കുറിച്ചാണ്. മെസിക്കൊപ്പം രേവന്ത് റെഡ്ഡി പന്ത് തട്ടുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.
മെസി പാസ് ചെയ്ത പന്ത് ഒറ്റകിക്കിൽ ഗോളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല മെസിയെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി കാണിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗോള് കണ്ട് മെസി ആഹാ എന്ന മട്ടിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ന മട്ടിലാണ് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ രേവന്ത് റെഡ്ഡി കണ്ണിറുക്കുന്നത്.
പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സ്നേഹ വായ്പ്പുകൾ നിറഞ്ഞ ഉപ്പൾ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടു നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി മെസിയോടൊപ്പം പന്ത് തട്ടിയത്. "തെലങ്കാന ഉണരുന്നു, തെലങ്കാനയിലേയ്ക്ക് മെസിക്ക് സ്വാഗതം, മെസി മാന്ത്രികം ഹൈദരാബാദിൽ" എന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധിയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്തമായ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി രാഹുൽഗാന്ധിക്ക് മെസി നേരിട്ട് കൈമാറി. തുടർന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി മെസിക്ക് ഉപഹാരം കൈമാറിയതോടെയാണ് സ്വീകരണ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചത്.
ഒൻപതാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി
ഒൻപതാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത്. അപർണ ഓൾ സ്റ്റാർസ് ടീമും രേവന്ത് റെറെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിംഗരേണി ആർആർ ടീമുമായി നടന്ന സൗഹൃദപരമായ മത്സരമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഉപ്പൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നത്.
ടിപ്പുകൾ പങ്കിട്ട് മെസി
പ്രദർശന മത്സരത്തിനും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലും കാണികൾ അമ്പരന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുട്ബോൾ കളികളിലെ ചില നുറുങ്ങുകളുമായി മെസി എത്തുന്നത്. മെസി, റോഡ്രിഗോ, സുവാരസ് തുടങ്ങിയ സഹതാരങ്ങളും ചേർന്നാണ് ടിപ്പുകൾ നൽകിയത്.
സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ച വിവധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത്. ഡ്രിബ്ലിങ്, പാസിങ് എന്നിവയിലും ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി കളിക്കണമെന്നും കുട്ടികൾക്ക് തത്സമയ പരിശീലനം നൽകി. ഫുട്ബോളിലുള്ള നിയന്ത്രണം, പാസിങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകി.
ഗോട്ട് ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ലയണൽ മെസി ഹൈദരാബാദിലെത്തിയത്. സഹതാരങ്ങളായ ലൂയിസ് സുവാരസ്, റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് ഹൈദരാബാദിലെത്തിലെ താജ് ഫലക്നുമ പാലസിൽ മെസി എത്തിയത്.
ശനിയാഴ്ച(ഡിസംബർ 13) രാത്രി പ്രദർശന മത്സര പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഗോട്ട് പര്യടനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശനത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കനത്ത സുരക്ഷയും സജ്ജീകരണങ്ങളുമാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
