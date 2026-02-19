'തന്റെ കാലശേഷം അവളെ നോക്കാന് ആളില്ല': ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി റിട്ട ഐഎസ്ആർഒ ഉദ്യോഗസ്ഥന്: അറസ്റ്റ്
ഭാര്യയെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ വിരമിച്ച ഐഎസ്ആർഒ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറസ്റ്റില്. താനും ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി. തന്റെ മരണ ശേഷം ഭാര്യ തനിച്ചാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മൊഴി.
Published : February 19, 2026 at 10:47 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഭാര്യയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് മുന് ഐഎസ്ആര്ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭാര്യയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നാഗേശ്വർ റാവുവിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സന്ധ്യശ്രീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഇന്നലെ രാവിലെ 10 (ഫെബ്രുവരി 18) മണിക്കാണ് സംഭവം. ബെംഗളൂരുവിലെ അവലഹള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. അടുക്കളയിൽ നിന്നിരുന്ന ഭാര്യയെ ടവല് ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
താൻ മരിച്ചാൽ ഭാര്യയെ ആര് നോക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കൊലപാതകമെന്നാണ് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് വിശദമാക്കിയത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് ബന്ധുക്കളില്ലെന്നും ഭാവിയേക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി മൂലമാണ് കൊലപാതകമെന്നും ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാള് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ബെംഗളൂരു ഈസ്റ്റ് സോണിലെ ജോയിൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രമേശ് ബനോത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് ബനോത്ത് പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ താൻ ആദ്യം സ്വയം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി റാവു വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. "പ്രതി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. അയാൾക്ക് മാനസികമായി അസ്ഥിരത തോന്നുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്" പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവം നടന്നതിങ്ങനെ: കൊലപാതകം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ അതേ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ച് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി റാവു പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് അപ്പാര്ട്ട്മെൻ്റില് താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടര് സ്ഥലത്തെത്തി മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടര്ന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും റാവുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്ത് വരുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള് 'ദിശ' ഹെല്പ് ലൈനില് വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)
