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ചില്ലറ വിലക്കയറ്റം കുതിച്ചുയരുന്നു; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

മോദി സർക്കാരിൻ്റെ 12 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സാരം വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴയും, വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെയും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ക്രൂരമായ പ്രഹരവുമാണെന്ന് ജയറാം രമേശ്

JAIRAM RAMESH CONGRESS SLAMS MODI GOVT CONGRESS AGAINST INFLATION RATE INFLATION RATE IN INDIA
FILE - Congress leader Jairam Ramesh (ANI)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 12:21 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ജൂൺ മാസത്തിലെ ചില്ലറ വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് 4.38 ശതമാനമായി ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തെ ബിജെപി ഭരണത്തിൽ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിച്ചെന്നും, ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുകയെന്നും കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു.

ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനയാണ് ജൂണിൽ ചില്ലറ വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് 4.38 ശതമാനത്തിൽ എത്താൻ പ്രധാന കാരണമായത്. ഇതോടെ വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടക്കാല ലക്ഷ്യമായ നാല് ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തി. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ സീരീസ് പ്രകാരം ആദ്യമായാണ് ചില്ലറ വിലക്കയറ്റം നാല് ശതമാനം കടക്കുന്നത്. 2024 ആണ് പുതിയ സീരീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്
മോദി സർക്കാരിൻ്റെ 12 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സാരം വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴയും, വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെയും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ക്രൂരമായ പ്രഹരവുമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി രാജ്യത്തെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുടെ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ. ജൂണിൽ ചില്ലറ വിലക്കയറ്റം 17 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 4.38 ശതമാനത്തിലെത്തിയെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് 4.74 ശതമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിലക്കയറ്റത്തിന് പുറമെ ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇടത്തരക്കാരുടെ ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെ ഇഎംഐ ഭാരം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. മുതലാളിമാരുടെ പോക്കറ്റുകൾ ലാഭം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ മുതുകിൽ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചോദിച്ചു. മുതലാളിമാരുടെ രക്ഷാധികാരിയായ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എന്ന് സാധാരണക്കാരുടെ വേദനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്നും ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.

കുതിച്ചുയർന്ന് ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം
ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫിസ് പുറത്തുവിട്ട ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക പ്രകാരം മെയ് മാസത്തിലെ 3.93 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ജൂണിൽ വിലക്കയറ്റം 4.38 ശതമാനമായി ഉയർന്നത്. മുൻ മാസത്തെ 4.78 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ജൂണിൽ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം 5.32 ശതമാനമായും വർധിച്ചു. എൻഎസ്ഒ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജൂണിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് ഇനങ്ങളിൽ വെള്ളി, സ്വർണം, വജ്രം, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഇഞ്ചി, തക്കാളി, ഉണക്കമുന്തിരി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഗ്രീൻപീസ്, മോട്ടോർ കാർ, ജീപ്പ്, ജീരകം, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, സ്കൂട്ടർ എന്നിവയാണ് വിലക്കയറ്റം കുറഞ്ഞ അഞ്ച് ഇനങ്ങൾ. ദേശീയ ശരാശരി വിലക്കയറ്റം 4.38 ശതമാനമാണെങ്കിലും ഗ്രാമീണ, നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക യഥാക്രമം 4.74 ശതമാനവും 3.92 ശതമാനവുമാണ്.

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TAGGED:

JAIRAM RAMESH
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INFLATION RATE IN INDIA
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