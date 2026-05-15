ഇന്ധനവില വർധന: പണപ്പെരുപ്പത്തിലും, വിതരണ പ്രതിസന്ധിയിലും വലഞ്ഞ് റീട്ടെയിൽ ഡീലർമാർ
ഇന്ധനവില വർധനവിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ റീട്ടെയിൽ ഡീലർമാർ. ചെറിയതും ഇടത്തരവും വലിപ്പമുള്ള പമ്പുകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദമാണ് ഇന്ധനവില വർധനവ് ഉണ്ടാക്കിയത്.
Published : May 15, 2026 at 5:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ധനവില വർധനവിനെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ റീട്ടെയിൽ ഡീലർമാർ. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ധന റീട്ടെയിൽ ഡീലർമാർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകള്. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ധനവിതരണം നേരത്തെ തന്നെ തടസപ്പെട്ടിരിക്കെ പുതിയ വിലവർധനവ് പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനൻ്റെ കുറവ് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയെന്നാണ് ഡീലർമാർ പറയുന്നത്.
എണ്ണക്കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വിലവർധനവ് അനിവാര്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇന്ധനവിതരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് ഡീലർമാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷകാലത്ത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതും, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുത്തനെ ഉയർന്നതും വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡീലർമാരുടെ ആശങ്ക
''വിലവർധന കാരണം ഡീലർമാർക്ക് ദിവസേന ആവശ്യമായ സ്റ്റോക്ക് നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന മൂലധനം കണ്ടെത്തേണ്ടിവരുന്നു. ഇത് ചെറിയതും ഇടത്തരവും വലിപ്പമുള്ള പമ്പുകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദമാണ്.”എന്ന് തമിഴ്നാട് പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് കെപി മുരളി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയായി പല മേഖലകളിലും ഡീലർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ട അളവിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും, വിതരണം കൃത്യമായിട്ടല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇന്ധനവിതരണം ഉടൻ സാധാരണ നിലയിലാക്കണമെന്നും, രാജ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ അധിക മൂലധനസഹായം വേണമെന്നും അത് സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയ ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപയുടെ വർധന പോലും എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ സമ്പൂർണ നഷ്ടം നികത്താൻ മതിയാകില്ലെന്നും മുരളി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയായി പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഡീലർമാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് പെട്രോളും ഡീസലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഡീലറുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇന്ധന വിതരണം ഉടനടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തോടും എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ (OMCs) കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിലേറെയായി ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നിട്ടും ആഭ്യന്തര ഇന്ധനവിലയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താതിനാൽ വൻ നഷ്ടം സഹിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഡീലർമാരുടെ സംഘടനയും വ്യക്തമാക്കി. ഈ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ റീട്ടെയിൽ ഡീലർമാർക്ക് വലിയ നഷ്ട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവരുടെ ആവലാതി.
