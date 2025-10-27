മംഗല്യസൂത്രയും കമ്മലും മൂക്കുത്തിയും മതി, മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വര്ണാഭരണമണിഞ്ഞാല് 50,000 പിഴ
കണ്ടഡ്, ഇന്ദ്രോളി ഗ്രാമങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നിൽ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരു കാരണമുണ്ട്.
Published : October 27, 2025 at 3:53 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂൺ ജില്ലയിലെ ജൗൻസർ ബവാർ ഗോത്ര മേഖല തനതായ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും നാടോടി സംസ്കാരത്തിനും പ്രശസ്തമാണ്. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ആഭരണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട ഇവിടെ വിചിത്രമായ ഒരു നിയമം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജൗൻസർ ബവാറിലെ കണ്ടഡ്, ഇന്ദ്രോളി ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ആഘോഷ വേളകളിലും ശുഭകരമായ മറ്റു അവസരങ്ങളിലുമാണ് സ്ത്രീകള് ഇവിടെ ആഭരണങ്ങള് ധരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ മൂന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വരെ മാത്രമേ സ്ത്രീകള് ഇനി ധരിക്കാവൂ എന്നാണ് കർശന നിർദേശം. വിശേഷ ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള് കമ്മലുകൾ, മംഗല്യസൂത്രം, മൂക്കുത്തി എന്നിവ മാത്രമെ ധരിക്കാന് പാടുള്ളു. ഈ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്ക്ക് മേൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്താനും ധാരണയായി.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകള് ഇനി അങ്ങനെ വാരിവലിച്ച് ആഭരണങ്ങള് അണിയേണ്ടെന്നാണ് ഇവിടത്തുകാരുടെ തീരുമാനം. എന്നുവച്ച് ഇവരുടെ മേൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഇക്കാര്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ആണെന്നൊന്നും കരുതേണ്ട. സ്ത്രീകളുടെ കൂടി പിന്തുണയോടെ തന്നെ ആണ് ഈ തീരുമാനം. അതിന് ഒരു കൗതുകകരമായ കാരണമുണ്ട്.
തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ
ഒക്ടോബർ 16നാണ് ജൗൻസാർ ബവാറിലെ ചക്രത ബ്ലോക്കിലെ കണ്ടഡ് ഗ്രാമത്തില് ആഭരണ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ജൗൻസർ ബവാർ മേഖലയിൽ ഏകദേശം പത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ടഡ്, ഇന്ദ്രോളി ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമായി അമ്പതിലധികം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു.
ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളില് നടക്കുന്ന പരിപാടികളില് മറ്റു സ്ത്രീകള് ആഡംബരമായി സ്വര്ണം ധരിച്ചെത്തുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. സമൂഹത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ഈ ആഡംബര പ്രവണത തടയുന്നതിനും സാമ്പത്തിക അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ തീരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സ്വർണാഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികള് പറയുന്നത്.
തീരുമാനം ന്യായമാണെന്നും ആര്ക്കും എതിർപ്പില്ലെന്നും ഗ്രാമത്തില് നടന്ന യോഗത്തില് പങ്കെടുത്ത പല സ്ത്രീകളും പ്രതികരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നല്ലതാണെന്ന് പ്രദേശ വാസിയായ അമൃത ചൗഹാൻ പ്രതികരിച്ചു. വിവാഹങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, ശുഭകരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയില് ചിലര് ആഡംബരമായും ചിലര് വളരെക്കുറച്ചും ആഭരണങ്ങള് ധരിക്കുന്നു. ഇത് സാമൂഹ്യ അസമത്വത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചൗഹാന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ചിലർ അമിതമായി പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ ഒരുപോലെ കാണപ്പെടണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഗ്രാമത്തലവൻ വ്യക്തമാക്കി. കുറച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പിന്നോക്ക അവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും പണിയിക്കാനും ആളുകൾ വായ്പയും കടവും എടുക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു.
കാണ്ഡഡിലെയും ഇന്ദ്രോളിയിലെയും ആളുകള് ഒരുപോലെ ഈ തീരുമാനത്തെ വരവേറ്റു. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വളരെ ചെലവേറിയതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ കമ്മലുകൾ, മൂക്കുത്തികൾ, മംഗല്യസൂത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിച്ചിരുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് സംസ്കാരം മാറണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളും പറയുന്നതെന്ന് ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു.
ചില കുടുംബങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിക്കാൻ ആഭരണങ്ങൾ പോലുമില്ല. അതേസമയം സമ്പന്നരുടെ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകള്ക്ക് ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങള് കാണും. ഇത് സമൂഹത്തിൽ അസമത്വവും വർഗ വ്യത്യാസവും വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.
സമ്പത്തും ദാരിദ്ര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കണ്ടദ് ഗ്രാമത്തിലെ ബൽദേവ് സിങ് പറയുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ആഭരണങ്ങളുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറവാണ്. ഇതാണ് വിവാഹങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, ശുഭകരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേ തരത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
കണ്ടഡ്, ഇദ്രോളി ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടുതലും കർഷകരാണ് അവരില് ഏറിയ ഭാഗവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കവസ്ഥയിലാണ്. തങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറവും ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രശംസിച്ച് വയോധികരും
വൃദ്ധയായ ഉമാ ദേവിയും ഈ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചു. സ്വർണം വളരെ ചെലവേറിയതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുമെന്ന നിയമം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ ടികാം സിങും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
