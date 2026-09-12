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രാജ്യത്തിൻ്റെ നയതന്ത്ര സ്വാധീനവും അന്തസ്സും വീണ്ടെടുക്കണം; ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്

ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരന്ദ്ര മോദി ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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BRICS Summit 2026 Begins In New Delhi (IANS)
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By PTI

Published : September 12, 2026 at 2:28 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ പങ്കാളികളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത് രാജ്യം മുൻപ് പുലർത്തിയിരുന്ന നയതന്ത്ര സ്വാധീനവും അന്തസ്സും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിനോട് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിൽ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് തുടക്കമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിമർശനവും നിർദേശങ്ങളും. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വിശ്വസ്തവും ക്രിയാത്മകവുമായ പങ്കാളിയാണെന്ന് രാജ്യം തെളിയിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ബ്രിക്സ് അംഗമായ ഇറാനുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ തിരുത്താൻ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉച്ചകോടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ പരിമിതമായിരുന്നു. ബ്രിക്സ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സമവായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിദേശകാര്യ വിഭാഗം മേധാവി സൽമാൻ ഖുർഷിദ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അകപ്പെടാതെ ബ്രിക്‌സ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഉന്നതമായ നയതന്ത്ര പാടവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ 18-ാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി ബിജെപി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഖുർഷിദ് വ്യക്തമാക്കി.

വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും, ഛിന്നഭിന്നമായ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഈ കൂട്ടായ്‌മയെ സ്ഥിരത നൽകുന്ന ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോരായ്‌മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണാധികാരവും ക്രിയാത്മകവും ഫലപ്രദവുമായ ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണവും ഒരേസമയം സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനും രാജ്യം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യ ആഗോള ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ ശബ്ദമാകണമെന്ന് മുൻപും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കപ്പുറം ശക്തമായ നടപടികളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പോലുള്ള സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾക്ക് നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായപ്പോൾ മതിയായ പിന്തുണ നൽകാൻ സർക്കാരിനായില്ല.

ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 19.6 ശതമാനത്തോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും, ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അസന്തുലിതമാണെന്ന് ഖുർഷിദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബ്രിക്‌സ് പേ സംവിധാനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്‌സ് അധ്യക്ഷപദവി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വളർത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഖുർഷിദ് പറഞ്ഞു.

ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വിപണിയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. താരിഫ് ഇതര തടസങ്ങളും മറ്റ് വിപണി തടസങ്ങളും പരിഹരിക്കുക, ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാനും വിപുലീകരിക്കാനും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നിവ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതോടൊപ്പം, ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച 2021 ലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം. യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് മേഖലയുടെ ന്യായമായ വേദിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രിക്‌സിനെ കോൺഗ്രസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​ഭൂരാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, സന്തുലിതവും നീതിയുക്തവുമായ ലോകക്രമം രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ബ്രിക്സ് പങ്കാളികളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഓർമിപ്പിച്ചു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് ചെയ്തതുപോലെ, ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ധാർമിക നേതൃത്വം നൽകണമെന്നും സൽമാൻ ഖുർഷിദ് വ്യക്തമാക്കി.

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