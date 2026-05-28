അന്തർ സംസ്ഥാന ജല തർക്കങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കണം; സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പ്രധാനമന്ത്രി
നഗരങ്ങളിലുടനീളം സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ 2.0 വിനെ കുറിച്ചും മോദി സംസാരിച്ചു. 51-ാമത് പ്രഗതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
By PTI
Published : May 28, 2026 at 7:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സഹകരണത്തിലൂടെയും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും അന്തർ സംസ്ഥാന ജല തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കെൻ- ബെത്വ പദ്ധതി മാതൃകയാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 30,000 കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന 51-ാമത് പ്രഗതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ദീർഘകാല ജലസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നദീസംയോജനം, ജലസംരക്ഷണം, കാര്യക്ഷമമായ ജലസേചന പദ്ധതികൾ എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ശ്രമങ്ങളെ തടസമില്ലാതെയും സമയബന്ധിതമായും നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ഐസിടി മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്രഗതി.
വൈദ്യുതി മേഖല പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ, നഗരങ്ങൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നഗരത്തിലുടനീളം സോളാർ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി ചെലവ് കുറക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജ സുരക്ഷ മെച്ചുപ്പെടുത്തുന്നതിനും വീടുകളിലും നഗരങ്ങളിലും സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
റോഡ്, തുറമുഖ കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് തുറമുഖ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൾട്ടി-മോഡൽ വികസനത്തിൻ്റെ മാതൃകയായി വാധവൻ തുറമുഖത്തെ വികസിപ്പിക്കണപ്പെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
പദ്ധതിയെ വെറുമൊരു തുറമുഖമായി മാത്രം കാണരുതെന്നും ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ, ചരക്ക് ഗതാഗതം, അതിവേഗ റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഹൈവേകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ കാവാടമായി കാണണം എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്വച്ച് ഭാരത് മിഷൻ 2.0 നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റുകൾ, ഗോബർധൻ പ്ലാൻ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ മോദി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും കാലതാമസം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും പ്രാദേശിക വളർച്ചയെയും പൊതുവിഭവങ്ങളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വേഗത്തിലുള്ള നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര വകുപ്പുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും മുൻകൈയെടുത്ത് സമയബന്ധിതമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സാമൂഹിക മേഖലാ പദ്ധതികളുടെ പ്രതിമാസ അവലോകന സംവിധാനവും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി വി സോമനാഥൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഈ സംവിധാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അവലോകനത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
