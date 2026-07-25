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രാജ്യത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ച പടിയിറക്കങ്ങൾ; യു.പി.എ - എൻ.ഡി.എ കാലത്തെ നാടകീയ രാജികൾ ഇങ്ങനെ...

ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു.പി.എ ഭരണകാലത്തും നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എ കാലഘട്ടത്തിലും രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സുപ്രധാന രാജികളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും വിശദമായി

cjp protest NDA ministers Resignations UPA ministers Resignations delhi protest
Modi, Manmohan singh (File, PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 3:20 PM IST

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ജയൻ കോമത്ത്

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2014 ല്‍ ഭരണത്തിലേറിയ നരേന്ദ്ര മോദി 2019 ലും 2024 ലും തുടരെ മന്ത്രിസഭകളെ നയിക്കുന്നതിനിടെ മുമ്പും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെ രാജിയാവശ്യം അതി ശക്തമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍റേതടക്കം മൂന്ന് തവണയാണ് മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് വലിയ കോലാഹലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും മന്ത്രിമാരുടെ രാജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയിലെ മുന്നണി സര്‍ക്കാരുകള്‍ അതിനെ നേരിട്ട രീതികള്‍ തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരേയും മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരേയും ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉയരുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെ അവഗണിക്കാനും നയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുമാണ് മിക്ക അവസരങ്ങളിലും മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങ്, പി വി നരസിംഹറാവു മന്ത്രിസഭകളില്‍ അംഗമായിരുന്ന മുന്‍ കെ പി സി സി പ്രസിഡണ്ട് കൂടിയായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെയോ മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെയോ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ തീര്‍ത്തും ജനാധിപത്യപരമായായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് യു പിഎ സര്‍ക്കാരുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. "ആരോപണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി ഫോറത്തിലും മന്ത്രിസഭയിലും ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഡിബേറ്റ്, ഡിസ്കസ് ആന്‍ഡ് ഡിസന്‍റ്. അതായിരുന്നു നരസിംഹറാവുവിന്‍റെ കാലത്തും മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്‍റെ കാലത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ട രീതി. ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ ആരോപണ വിധേയരായ മന്ത്രിമാരെ കേള്‍ക്കും. ആരോപണങ്ങളില്‍ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മന്ത്രിമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ മിക്ക രാജികളും ഉണ്ടായത്.

എന്നാല്‍ എന്‍ഡി എ കാലത്ത് മാറ്റം പ്രകടമാണ്. എല്ലാം മോദിയാണ്. അങ്ങേയറ്റം വന്നാല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നീളുന്നത് അമിത് ഷാ വരെ. പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെ എതിര്‍പ്പുകളേപ്പോലും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവാത്ത ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലിയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരല്ല, മോദി മാത്രമാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം."

CJP PROTEST NDA MINISTERS RESIGNATIONS UPA MINISTERS RESIGNATIONS DELHI PROTEST
Dharmendra pradhan (PTI)

യു പി എ കാലത്ത് 10 മന്ത്രിമാരാണ് ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് രാജി വെച്ചത്. എന്നാല്‍ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മൂന്ന് മന്ത്രിസഭകളിലായി കേവലം രണ്ട് മന്ത്രിമാരാണ് ആരോപണ വിധേയരായി രാജി വച്ചത്.അതിപ്രധാന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ രാജി മോദി മന്ത്രി സഭകളില്‍ ഇതാദ്യമാണ്. 2018 ഒക്ടോബറില്‍ മീ ടു ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വിദേശ കാര്യ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന എം ജെ അക്ബര്‍ രാജിവച്ചത് മാത്രമാണ് ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍റെ രാജിക്ക് മുമ്പ് മോദി മന്ത്രി സഭകളിലെ അപൂര്‍വമായ രാജികളിലൊന്ന്. മോശം പ്രകടനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ പല മന്ത്രിമാര്‍ക്കും പിന്നീട് സ്ഥാന ചലനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ മന്ത്രി സഭാ പുനസംഘടനാ വേളയിലായിരുന്നു. 2021 ലെ മന്ത്രിസഭാ പുനസംഘടനയില്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഹര്‍ഷ വര്‍ധന് മന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടമായത് ഇത്തരം ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. സ്വാഭാവിക മന്ത്രിസഭാ പുനസംഘടന എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബിജെപി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

മുമ്പും കേന്ദ്രത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെ മോദി മന്ത്രിസഭകളില്‍ ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്ന് പടിയിറക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും പിന്നീട് സ്വയം മരണം വരിക്കുകയും ചെയ്ത റോഹിത് വെമുലയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന സ്മൃതി ഇറാനിക്കെതിരേയും വലിയ ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ സ്മൃതി ഇറാനി രാജി വെച്ചില്ല. പിന്നീട് അവരെ ടെക്സറ്റൈല്‍സ് മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആരോപണ വിധേയരായ മന്ത്രിമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മിക്കപ്പോഴും ഭരണ കക്ഷി കൈക്കൊണ്ടത്.

അജയ് മിശ്ര

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടു വന്ന കാര്‍ഷിക നയങ്ങളില്‍ ദേശ വ്യാപകമായി കര്‍ഷകര്‍ ഉയര്‍ത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ലഖിം പൂര്‍ ഖേരി സംഭവം ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരുന്ന അജയ് മിശ്രയുടെ മകന്‍ ആശിഷ് മിശ്രയുടെ എസ് യു വി, കാര്‍ഷിക നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മേല്‍ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.

CJP PROTEST NDA MINISTERS RESIGNATIONS UPA MINISTERS RESIGNATIONS DELHI PROTEST
Ajay Mishra (ANI)

സംഭവം നടന്നത് 2021 ഒക്ടോബര്‍ 3 നായിരുന്നു. 4 കര്‍ഷകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഏറെ നടന്നെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഖേരി ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള എം പി യായിരുന്ന അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പദവിയില്‍ ടേം തികച്ചു. പിന്നീട് 2024 ല്‍ അതേ മണ്ഡലത്തില്‍ ബി ജെപി ടിക്കറ്റില്‍ മല്‍സരിച്ചെങ്കിലും സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയിലെ ഉത്കര്‍ഷ് വര്‍മ്മയോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ അജയ് മിശ്രക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്നായിരുന്നു സേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടെടുത്തത്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടു വന്ന മൂന്ന് വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും ഒരു വര്‍ഷവും 2 മാസവും കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്

സമീപ കാല ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ദുഖകരമായ തീവണ്ടിയപകടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു 2023 ജൂണ്‍ 2 ന് ഒറീസയിലെ ബാലസോറില്‍ ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് തീവണ്ടികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായത് 275 പേര്‍ക്കായിരുന്നു. കോറമണ്ടല്‍ എക്സ്പ്രസ്, ബംഗ്ലൂരു ഹൗറ സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ചരക്ക് തീവണ്ടി എന്നിവയാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ദുരന്തത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്‍റെ രാജിയാവശ്യം ശക്തമായി ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും അതിന് സര്‍ക്കാര്‍ വഴങ്ങിയില്ല. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സിബിഐ അന്വേഷണത്തില്‍ സിഗ്നലിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങളിലെ പിഴവാണ് ബാലസോര്‍ അപകത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.

CJP PROTEST NDA MINISTERS RESIGNATIONS UPA MINISTERS RESIGNATIONS DELHI PROTEST
Ashwini Vaishnav (ANI)

ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍

മൂന്നാം തവണ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നത് ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെയാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷ തന്നെ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ധാര്‍മ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രധാന്‍ രാജി വെക്കണമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവരെ പിന്തുണച്ച് പ്രതിപക്ഷവും ഇതേ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തി. നീണ്ടു നിന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ പ്രധാന്‍ രാജി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ഒന്നാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത്

2015 ല്‍ 36 റഫേല്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറില്‍ ശത കോടികളുടെ അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും കോണ്‍ഗ്രസും ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു. യു പി എ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് കരാര്‍ ഉറപ്പിച്ച വിലയേക്കാള്‍ പല മടങ്ങ് കൂടിയ വിലക്കാണ് മേദി സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ കരാര്‍ ഉറപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. പാര്‍ലമെന്‍റിലകത്തും പുറത്തും ഏറെക്കാലം സജീവമായി നിന്ന ഈ വിവാദം കോടതിയിലുമെത്തിയിരുന്നു. ഒടുക്കം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ കരാറില്‍ അപാകതയൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉത്തരവ് നല്‍കുകയായിരുന്നു. കോടതി വിധിക്ക് ശേഷവും കോണ്‍ഗ്രസ് വിഷയത്തില്‍ ജെപി സി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറ്റു കക്ഷികളില്‍ നിന്ന് കാര്യമായ പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല.

CJP PROTEST NDA MINISTERS RESIGNATIONS UPA MINISTERS RESIGNATIONS DELHI PROTEST
Dharmendra pradhan (PTI)

നീരവ് മോദി - പിഎന്‍ബി തട്ടിപ്പ്

14357 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പില്‍ നീരവ് മോദിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം ലഭിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. നീരവ് മോദി, മെഹുല്‍ ചോക്സി, വിജയ് മല്യ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികളെ സുരക്ഷിതമായി രാജ്യം വിടാന്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ സാഹചര്യമൊരുക്കിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. നീരവ് മോദിക്ക് ബിജെപി സര്‍ക്കാരുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന് തെളിവായി ഡാവോസിലെ ലോക എക്കണോമിക് ഫോറത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം നീരവ് മോദി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം ഉയര്‍ത്തി ചൗക്കീ ദാര്‍ ചോര്‍ ഹൈ മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്. എന്നാല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കിയത് യു പിഎ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കൊള്ളരുതായ്മയാണെന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിയ വിമര്‍ശനങ്ങളെ തള്ളുകയായിരുന്നു ബിജെപിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും.

ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങ്

മന്ത്രിയല്ലെങ്കിലും ഭരണ കക്ഷിക്ക് വലിയ തലവേദനയുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു പാര്‍ട്ടി എം പി ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന പീഡന ആരോപണങ്ങള്‍.

2021 ജനുവരിയിലാണ് ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ കൈസര്‍ ഗഞ്ചില്‍ നിന്നുള്ള എം പിയും ബിജെപിയുടെ കരുത്തനായ നേതാവുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിനെതിരെ അതി ശക്തമായ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നത്.ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡണ്ടായിരിക്കേ ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങ് വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ ലൈംഗികോപദ്രവം ഏല്‍പ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ലോകമറിയുന്ന ഒളിപ്യന്മാരും ഒളിമ്പിക്സ് ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് മെഡല്‍ ജേതാക്കളും ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിനെതിരെ പരസ്യ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി.പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയ ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ജേതാവ് സാക്ഷി മല്ലിക്കിനേയും ബജ്‌രംഗ് പൂനിയയേയും മുന്‍ ലോക ചാമ്പ്യന്‍ വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനേയുമൊക്കെ ഡല്‍ഹിയിലെ തെരുവീഥികളില്‍ പോലീസ് വലിച്ചിഴച്ചത് ഏറെ വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടു. ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആര്‍ പോലും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് കോടതി ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിനെ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. മന്ത്രി ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്‍ അധ്യക്ഷനെന്ന ശക്തമായ പദവിയിലിരുന്ന ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ബിജെപിയെ വലിയ തോതില്‍ ഉലച്ചിരുന്നു.ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങ് എം പി സ്ഥാനം രാജി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വലിയ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യ വ്യാപകമായി അരങ്ങേറിയിരുന്നു. 2024 ല്‍ ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിനു പകരം മകന്‍ കരണ്‍ ഭൂഷണ്‍ സിങ്ങായിരുന്നു കൈസര്‍ ഗഞ്ചിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി.

cjp protest NDA ministers Resignations UPA ministers Resignations delhi protest
Brij Bhushan Sharan Singh (PTI)

യു പി എ കാലത്തെ രാജികള്‍....

2004 മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം നീണ്ട മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്‍റെ ഭരണത്തില്‍ 30 കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരാണ് രാജി വെച്ചത്. ഇതില്‍ പത്തു മന്ത്രിമാരെങ്കിലും അഴിമതി ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്നുള്ള വിവാദങ്ങളിലായിരുന്നു രാജി. ആരോപണ വിധേയനായി ആദ്യം രാജി വെച്ചത് ഷിബു സോറനായിരുന്നു. 2004 ജൂലൈയില്‍ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടിനെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു രാജി. പിന്നീട് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സോറന്‍ 2006 ല്‍ കൊലക്കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെച്ചു.

2005 ല്‍ ഇറാഖിലെ ഓയില്‍ ഫോര്‍ ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമില്‍ പേര് വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന നട്‌വര്‍സിങ്ങ് രാജി വെച്ചു. 2008 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് പാട്ടീല്‍ രാജി വെക്കുകയായിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണം നടക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ദിവസം തന്നെ നാലു തവണ ശിവരാജ് പാട്ടീല്‍ വസ്ത്രം മാറിയത് വലിയ ആരോപണത്തിന് വഴി വെച്ചിരുന്നു. മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്‍റെ രണ്ടാം ഭരണ കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രാജികള്‍ ഉണ്ടായത്.

2010 ലാണ് ടെലികോം മന്ത്രിയായിരുന്ന എ രാജ 2 ജി അഴിമതി ആരോപണത്തില്‍ കുടുങ്ങി രാജി വെച്ചത്. 2010 ഏപ്രിലിലാണ് വിദേശ കാര്യ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന ശശി തരൂരിന്‍റെ രാജി വരുന്നത്. കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സ് കേരളയുടെ ഐപി എല്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്വന്തമാക്കിയ കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തില്‍ തരൂരിന്‍റെ പത്നിയായിരുന്ന സുനന്ദ പുഷ്കറിന് 70 കോടിയുടെ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടെന്ന ആരേപണങ്ങളെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു രാജി.

മന്‍മോഹന്‍ സര്‍ക്കാരിലെ ടെക്സ്റ്റെല്‍ മന്ത്രിയായിരുന്ന ദയാനിധി മാരന്‍ എയര്‍സെല്‍ മാക്സിസ് അഴിമതി ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് 2011 ജൂലൈയില്‍ രാജി വെച്ചു. എം എസ് എം ഇ മന്ത്രിയായിരുന്ന വീരഭദ്ര സിങ്ങ് അഴിമതിക്കേസില്‍ കോടതി ശിക്ഷിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 2012 ജൂണില്‍ രാജി നല്‍കി. റെയില്‍വേ മന്ത്രിയായിരുന്ന പവന്‍ ബന്‍സല്‍ 2013 മെയില്‍ രാജി വച്ചു. റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരന്‍റെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അനന്തരവന്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു രാജി. കല്‍ക്കരി ബ്ലോക്കുകള്‍ അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ സിബി ഐയുടെ തല്‍സ്ഥിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് തിരുത്തിയെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നിയമ മന്ത്രി അശ്വിനി കുമാറിനും 2013 മേയ് മാസത്തില്‍ രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു.

കോക്രോച്ച് സമരവും മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരായ മറ്റ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്കും തുടര്‍ന്ന് നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യകള്‍ക്കും കാരണക്കാരനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ ബാനറില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 35 ദിവസമാണ് സമരം നടത്തിയത്. ഇതിലും ദീര്‍ഘമായ സമരങ്ങള്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിവിധ കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ നടത്തിയസമരം ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ടു. 2020 നവംബറില്‍ തുടങ്ങിയ സമരം 2021 ഡിസംബര്‍ 11 നാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 2021 നവംബറില്‍ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും പിന്‍വലിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് സമരത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാന്‍ വഴി ഒരുക്കിയത്.

2019 ഡിസംബറില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടു വന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരേയും രാജ്യ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ആസാമില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യമെങ്ങും പടര്‍ന്നെങ്കിലും കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ കെട്ടടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അധികാരത്തിൻ്റെ കസേരകളിൽ നിന്നും മന്ത്രിമാർ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അത് കേവലം വ്യക്തികളുടെ വീഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ കൂടിയാണ്. യു.പി.എ ഭരണകാലത്ത് സഖ്യകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തടവറയിൽ കിടന്ന് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി മന്ത്രിമാർക്ക് രാജിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, അത് ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. എന്നാൽ കടുത്ത ഒറ്റക്കക്ഷി ഭൂരിപക്ഷമുള്ള എൻ.ഡി.എ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളേക്കാൾ നയപരമായ വിയോജിപ്പുകളും കർഷകരും വിദ്യാർഥികളും തെരുവിലിറങ്ങി നടത്തിയ വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ കസേര തെറിപ്പിച്ചത്.

ഭരണകൂടങ്ങൾ എത്ര ശക്തമായാലും ജനവികാരത്തിനും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും മുകളിലല്ല തങ്ങളെന്ന വലിയ പാഠമാണ് ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും രാജികൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളും അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന പൊതുസമൂഹവും ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നിടത്തോളം കാലം, ഡൽഹിയിലെ അധികാര ഇടനാഴികളിൽ ഇനിയും ഇത്തരം തിരുത്തലുകൾക്കും നാടകീയമായ പടിയിറക്കങ്ങൾക്കും രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും...

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