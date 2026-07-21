'ആശുപത്രികൾ പൊലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കരുത്'; ജന്തർ മന്തർ സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇടപെടൽ തേടി റസിഡൻ്റ് ഡോക്ടർമാർ
രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണമെന്നും സോനം വാങ്ചുകിൻ്റെ ആശുപത്രിവാസത്തിലും നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
Published : July 21, 2026 at 6:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ സ്വതന്ത്രവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന് കത്തെഴുതി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ റസിഡൻ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ. രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ രീതികളിൽ (നീറ്റ്-യു.ജി) വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ആശുപത്രിവാസത്തിലും ജന്തർ മന്തറിലെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് നടപടിയിലും നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
മെഡിക്കൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത, ഭരണഘടനാ അവകാശ സംരക്ഷണം, രോഗികളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തൽ, സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ അമിത ബലപ്രയോഗം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാർ സംയുക്തമായി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
എയിംസ് ന്യൂഡൽഹി, സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രി, ജയ്പൂരിലെ എസ്എംഎസ് മെഡിക്കൽ കോളജ്, ഉദയ്പൂരിലെ ആർഎൻടി മെഡിക്കൽ കോളജ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിവിധ ഡോക്ടർ സംഘടനകൾ (MARD) എന്നിവ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും വെവ്വേറെ നിവേദനങ്ങളാണ് സമർപ്പിച്ചത്.
ജന്തർ മന്തറിലെ സംഭവങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് എയിംസ് റസിഡൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളും ഡോക്ടർമാരും അടക്കമുള്ള സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ലത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചതിലും ഭൗതിക ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതിലും സംഘടന കടുത്ത ഉത്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തി.
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖവും നെയിം ബാഡ്ജുകളും മറച്ചുവച്ച് നടപടികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിയമപാലനത്തിലെ സുതാര്യതയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലേഡി ഹാർഡിഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പ്രൊഫസർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും നേരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അക്രമസ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണത്തിലും നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം വേണം.
ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോകാൻ വാങ്ചുക്ക് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും അനുവദിച്ചില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ രോഗിയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തെയും മെഡിക്കൽ ധാർമികതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എയിംസ് ആർഡിഎ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോനം വാങ്ചുക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർധാൻ മഹാവീർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെയും സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലെ റസിഡൻ്റ് ഡോക്ടർമാരും വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു. ആശുപത്രികൾ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളായി തുടരണമെന്നും നിയമപാലകരുടെ വിപുലീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നുവെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും സംഘടന ഓർമിപ്പിച്ചു.
വാർഡുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയൽ, കനത്ത സുരക്ഷാ സേനാ വിന്യാസം എന്നിവ സാധാരണ രോഗീപരിചരണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം."പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിൽക്കണമെന്നും, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ മുൻഗണനകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം" സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രി ആർഡിഎ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.ആയുഷ് രാജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ എല്ലാ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംഘടന പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിൽ (എൻടിഎ) സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ജയ്പൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് (ജെഎആർഡി) പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഉദയ്പൂർ റെഡിഡൻസ് അസോസിയേഷനും സമാനമായ ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കുമെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഭരണപരമായ പരാജയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ എൻടിഎയുടെ സ്ഥാപനപരമായ പുനഃസംഘടന അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനായി വിപുലമായ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്തു.
സുതാര്യവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം, പ്രതികൾക്ക് കർശന ശിക്ഷ, ചോദ്യപ്പേപ്പറകളുടെ ഡിജിറ്റൽ കസ്റ്റഡി, സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റുകൾ, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ്, സംഭാജിനഗറിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ, സെൻട്രൽ മഹാരാഷ്ട്ര അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നിവയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് നിയമസംരക്ഷണം നൽകി കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി; ഒക്ടോബർ 5 വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ല