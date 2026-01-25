ETV Bharat / bharat

നമ്പള്ളി തീപിടിത്തം; പതിനേഴാം മണിക്കൂറിലും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നു, കനത്ത പുക തടസം

രാത്രി മുഴുവന്‍ നീണ്ട ശ്രമത്തിലും കടയ്ക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ അഞ്ച് പേരെ ഇനിയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല

NAMPALLY FIRE ACCIDENTS UPDATE FIRE BREAKS OUT IN NAMPALLY furniture showroom fire dense smoke
Nampally Fire Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 7:47 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ നമ്പള്ളിയില്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കടയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ പതിനേഴാം മണിക്കൂര്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. രാത്രി മുഴുവന്‍ നീണ്ട ശ്രമത്തിലും കടയ്ക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ അഞ്ച് പേരെ ഇനിയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പതിനേഴ് മണിക്കൂറായി അഗ്നിശമന സേനയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണസേനയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും പൊലീസും കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എ്ന്നാല്‍ കനത്ത പുക ഈ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തടസമാകുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കാണ് നമ്പള്ളി റെയില്‍വേസ്റ്റേഷന്‍ റോഡില്‍ ഹിന്ദിപ്രചാര സഭയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സായ് വിശ്വാസ് ചേമ്പേഴ്‌സ് എന്ന അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കടയില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി വലിയ തോതില്‍ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. 22 പേരാണ് കടയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കാവല്‍ജോലി ചെയ്യുന്ന യാദയ്യയും ഭാര്യ ലക്ഷ്‌മിയും ഇവരുടെ രണ്ട് മക്കളായ പ്രണീത്(11) അഖില്‍(7) എന്നിവരും ഈ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ താഴത്തെ നിലയിലാണ് കഴിയുന്നത്.

സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടികളോട് താഴെ പോയി കളിച്ചോളാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാതാപിതാക്കള്‍ ജോലിക്ക് പോകുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട കടയിലെ ജീവനക്കാര്‍ പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കടയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശുഭന്‍പുര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇമിത്തിയാസ്(27), ശാസ്‌ത്രിപുര നിവാസി സയീദ് ഹബീബ്(40) എന്നിവര്‍ കുട്ടികളെയും മറ്റൊരു മുതിര്‍ന്ന സ്‌ത്രീയായ ബീബി(55)യെയും രക്ഷിക്കാനായി താഴേക്ക് പോയി. എന്നാല്‍ ഇവരാരും തന്നെ തിരികെ എത്തിയിട്ടില്ല. ആറ് പേര്‍ താഴെയുണ്ടെന്നാണ് കടയിലെ ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1.15ഓടെയാണ് കടയുടമ സതീഷ് പൊലീസിനെയും അഗ്നിശമന സേനയെയും വിവരമറിയിച്ചത്. ഒന്നരയോടെ ഇവര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. ഒന്നരമണിക്കൂറോളം ശ്രമിച്ച് തീയണച്ചു. രണ്ട് റോബോട്ടുകളെയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണഅട്. കനത്ത പുക രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുകള്‍ നിലയില്‍ ആരും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ താഴത്തെ നിലയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫര്‍ണിച്ചറുകളുടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ സജ്ജനാര്‍, ഹൈദരാബാദ് കളക്‌ടര്‍ ഹരിചന്ദന, ഖൈരത്താബാദ് ഡിസിപി ശില്‍പ്പവള്ളി എന്നിവര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു. തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും രക്ഷാ സംഘത്തിന് കെട്ടിടത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുന്നില്ല. വലിയ ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അഗ്നിശമന സേന ഡിജി വിക്രം സിങ് മാന്‍ പറഞ്ഞു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് തീയണച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചാണ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ അടിയില്‍ ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം അപകട കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

