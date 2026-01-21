റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ്: ക്യുആർ കോഡ് പാർക്കിങും പരിശോധനകളും, കർശന സുരക്ഷയിൽ തലസ്ഥാനം
ജനുവരി 23നാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ ഫുൾഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ നടക്കും. കനത്ത സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങള് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : January 21, 2026 at 2:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന് മുന്നോടിയായി ഫുൾഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ നടത്താനൊരുങ്ങി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ്. ജനുവരി 23നാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ ഫുൾഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്നത്. പരിപാടിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കനത്ത സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങള് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
"പൊതുജനങ്ങൾക്കും, ക്ഷണിതാക്കൾക്കും യാതൊരു അസൗകര്യവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിക്കും" - ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ദിനേശ് കുമാർ ഗുപ്ത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ പരേഡിനായി വിഐപികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 75,000 മുതൽ 76,000 പേർക്ക് ക്ഷണക്കത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ജനുവരി 23ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ കാരണം, ജനുവരി 22 രാത്രി മുതൽ വാഹനങ്ങളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തുന്നതായിരിക്കും. സുരക്ഷയ്ക്കും ഗതാഗത ക്രമീകരണത്തിനുമായി ഏകദേശം 4,000-5,000 പൊലീസുകാരെ വിന്യസിക്കും. അടിയന്തര വാഹനങ്ങൾക്ക് പോവാനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുക തുടങ്ങി വിവിധ നടപടികൾ ജനുവരി 25 രാത്രി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതായിരിക്കും'' - പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ കർത്തവ്യപഥിന് സമീപത്തായി ഏകദേശം 22 പാർക്കിങ് സോണുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ട്രാഫിക് ജീവനക്കാർക്കും പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിയുക്ത റൂട്ടുകളിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൊതു വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ
പരേഡ് നടക്കുന്ന വഴികളിലേയ്ക്കുള്ള വാഹന യാത്ര പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കും. ഈ വഴികളിലൂടെ അംഗീകൃത വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. പ്രധാനപ്പട്ട ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ട്രാഫിക് പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്യുആർ കോഡ് അധിഷ്ഠിത പാർക്കിങ് സംവിധാനം
കാണികളുടെ സൗകര്യാർഥം, ഈ വർഷം ക്യുആർ കോഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാർക്കിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന പാസുകളിൽ ഒരു ക്യുആർ കോഡ് ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വഴി അവരുടെ നിയുക്ത പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് എത്താം.
ബീറ്റിങ് റിട്രീറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്കായി പ്രത്യേക ട്രാഫിക് പ്ലാനും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡും ബീറ്റിങ് റിട്രീറ്റ് ചടങ്ങും സുഗമമായും സമാധാനപരമായും നടത്തുന്നതിന് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും അഡീഷണൽ സിപി (ട്രാഫിക്) ദിനേശ് കുമാർ ഗുപ്ത ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും വേണം.
എല്ലാവരും അധികാരികളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും, നിയുക്ത ക്യൂആർ-അധിഷ്ഠിത പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. തടസരഹിതമായ യാത്രാനുഭവത്തിനായി മുൻകൂട്ടി യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ALSO READ: യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുമായി കരുത്ത് കാട്ടാൻ സൈന്യം; റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വമ്പൻ ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി രാജ്യം