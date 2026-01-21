യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുമായി കരുത്ത് കാട്ടാൻ സൈന്യം; റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വമ്പൻ ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി രാജ്യം
ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി 61 കുതിരപ്പടകൾ കർത്തവ്യ പഥിൽ അണിനിരക്കും
Published : January 21, 2026 at 1:39 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റേയും ഭരണഘടനയുടേയും കരുത്ത് കാണിക്കുന്ന ദിനമാണ് ജനുവരി 26. വൈദേശികരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് അടിമത്വത്തിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ 'ഒരു പരമാധികാര, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മതേതര, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യ'മായി മാറിയ സുദിനം. ഓരോ പൗരനും ദേശസ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന ഈ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ രാജ്യം കൊണ്ടാടുന്നു. ഈ വർഷം രാജ്യം 77ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് അൻ്റോണിയോ കോസ്റ്റയും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്നും ആയിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ മുഖ്യാതിഥികൾ. ഐക്യത്തിൻ്റേയും ദേശീയതയുടേയും മാതൃക വിളിച്ചോതുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ "വന്ദേമാതര"ത്തിൻ്റെ 150 വർഷമാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. വന്ദേമാതരം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ ക്ഷണക്കത്തുകളും ടിക്കറ്റുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിയുടേയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിൻ്റേയും സവിശേഷമായ സംയോജനമായിരിക്കും ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി 61 കുതിരപ്പടകൾ കർത്തവ്യ പഥിൽ അണിനിരക്കും. പരേഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടോബ്ലോ ആയിരിക്കും. രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി ധീര സൈനികർ നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാകും ഇത്.
ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് പ്രകടമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പരേഡിൽ ഇതാദ്യമായി 'ബാറ്റിൽ അറേ ഫോർമേഷൻ' അവതരിപ്പിക്കും. അത്യാധുനിക ടാങ്കുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഇതിൽ അണിനിരക്കും. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ 50-ലധികം വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും നടത്തുന്ന ആവേശകരമായ പ്രകടനമാണ് പരേഡിൻ്റെ സമാപനം. തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച തേജസ് വിമാനങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും.
സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, സർക്കാർ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഏകദേശം 10,000 പേരെ പ്രത്യേക അതിഥികളായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ജനുവരി 16 ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവേ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിങ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ രൂപരേഖ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
150 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി "വന്ദേമാതരം"
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ "വന്ദേമാതരം" 150 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയവും ഇതു തന്നെയാണ്. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എഴുതിയതാണ് വന്ദേമാതരം."സ്വതന്ത്ര കാ മന്ത്ര - വന്ദേ മാതരം", "സമൃദ്ധി കാ മന്ത്ര - ആത്മനിർഭര ഭാരത്" എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 2,500 കലാകാരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവിധ സംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. ഡോ. സന്ധ്യ പുരേചയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ സംഗീത സംവിധായകനായ എം.എം. കീരവാണി, ഗാനരചയിതാവായി ശ്രീ സുഭാഷ് സെഹ്ഗാൾ, ആഖ്യാതാവായി അനുപം ഖേർ, നൃത്തസംവിധായകനായി സന്തോഷ് നായർ എന്നിവരാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ടീമിലുള്ളത്. ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനും വസ്ത്രധാരണവും സന്ധ്യ രാമൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും.
'വന്ദേമാതരം' ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരൻ തേജേന്ദ്ര കുമാർ മിത്ര വരച്ച ചിത്രങ്ങളും കർത്തവ്യ പഥിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ നൈഹട്ടിയിലെ കാന്തൽപാറയിലുള്ള ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിടെ പൂർവ്വ ഭവനവും ജന്മസ്ഥലവും വേദികളിൽ കാണിക്കും. നിലവിൽ 'ബങ്കിം ഭവൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്ര' എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയും മ്യൂസിയവും അറിയപ്പെടുന്നത്. വന്ദേമാതരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പ്രസംഗ പീഠം അലങ്കരിക്കുക.
"സ്വാതന്ത്ര്യ മന്ത്രം - വന്ദേമാതരം", " സമൃദ്ധിയുടെ മന്ത്രം - സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ" എന്നീ വിശാലമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ ടാബ്ലോകളും അവതരിപ്പിക്കും. മുൻ വർഷങ്ങളിലെന്നപോലെ, 'വന്ദേമാതരം', 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' എന്നീ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൈഗവ്, മൈ ഭാരത് പോർട്ടലുകളിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളും, ക്വിസുകളും സംഘടിപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ആകെ 1,61,224 പേർ പങ്കെടുത്തു. വിജയികളായ 30 പേർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകി, തെരഞ്ഞെടുത്ത 200 പേരെ പരേഡ് കാണാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയഗീതത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി 2026 ജനുവരി 19 മുതൽ 26 വരെ 'വന്ദേമാതരം' എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ നേവി, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, സിഎപിഎഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ബിയാസ്, ബ്രഹ്മപുത്ര, ചമ്പൽ, ചെനാബ്, ഗന്ധക്, ഗംഗ, ഗാഗ്ര, ഗോദാവരി, സിന്ധു, ഝലം, കാവേരി, കോസി, കൃഷ്ണ, മഹാനദി, നർമ്മദ, പെന്നാർ, സുഗേത, വാജ്, പടിഞ്ഞാറ്, പെന്നാർ, പെരിയാർ തുടങ്ങിയ നദികളുടെ പേരിലാണ് കർത്തവ്യപഥിലെ സീറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാൻസുരി, ഡമരു, ഏകതാര, എസ്രാജ്, മൃദംഗം, നഗദ, പഖാവാജ്, സന്തൂർ, സാരങ്കി, സരിന്ദ, സരോദ്, ഷെഹ്നായി, സിതാർ, സുർബഹാർ, തബല, തബല, തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വാദ്യോ ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരാണ് മറ്റ് ഇടങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
