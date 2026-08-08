ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മുടി; ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി രേണു
271.5 സെൻ്റി.മീറ്റർ (8 അടി 10 ഇഞ്ച്) ആണ് രേണുവിൻ്റെ മുടിയുടെ നീളം. 2015ൽ മുടി മുറിക്കുന്നത് നിർത്തിയെന്ന രേണുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് വഴിതെളിച്ചത്.
Published : August 8, 2026 at 8:30 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഡിസ്നി കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മുടി കൊണ്ട് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച താരമാണ് റാപുൻസെൽ. 70 അടിയോളം നീളമുള്ള റാപുൻസെലിൻ്റെ മുടിയെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഡിസ്നി ആരാധകർ കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളിൽ. മുട്ടോളം മുടിയില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്ന സത്രീകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും റാപുൻസെലിൻ്റെ മുടിയെ സ്വപ്നം കണ്ട് കാണും. എന്നാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ രേണു ധാരിയൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ഫാൻ്റസി സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മുടിയുള്ള രേണുവിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ റാപുൻസെൽ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം. 271.5 സെൻ്റി. മീറ്റർ (8 അടി 10 ഇഞ്ച്) നീളമുള്ള രേണുവിൻ്റെ ഈ മുടി ഇന്ന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 തുടക്കത്തിൽ ഹൽദ്വാനിയിൽ വച്ചാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ 8 അടി 5 ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള മുടിയുള്ള ഉക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള മുൻ കിരീടം നേടിയ സ്ത്രീയേക്കാൾ അവർ മുന്നിലെത്തി.
Renu Dhariyal (India) has the longest hair in the world! 🩷— Guinness World Records (@GWR) August 7, 2026
She has claimed the record for longest hair on a living person (female).
Her stunning raven tresses measure an unbelievable 271.50 cm (8 ft 10 in) long. pic.twitter.com/N8FeWdUGP0
ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച തീരുമാനം
ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മുടിയുള്ള സ്ത്രീയായി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച രേണുവിൻ്റെ മുടിയുടെ കഥ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. പത്ത് വർഷം മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ്. 2015ൽ മുടി മുറിക്കുന്നത് നിർത്തിയെന്ന രേണുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത്.
അതിനുശേഷം അവർ മുടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. തനിക്ക് നീണ്ട മുടി വളർത്തുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രധാനം. ഇന്ത്യയിൽ പരമ്പരാഗതമായി നീളമുള്ള മുടിയെ സൗന്ദര്യം, സംസ്കാരം, സ്വത്വം എന്നിവയുമായി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഇന്ത്യന് സംസ്കാരമാണ് തനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയതെന്ന് രേണു പറയുന്നു. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വളർന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന ആ മുടിയിഴകൾ ഇന്ന് ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തറയിലേക്ക് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന രേണുവിൻ്റെ നീളമുള്ള മുടി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങെളെ തടസപ്പെടുത്താതിരിക്കാന് മുടി പിന്നിയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മുടി
രേണു പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് എട്ട് അടി നീളമുള്ള മുടിയാണ്. അപരിചിതരായ ആളുകൾ പലപ്പോഴും മുടിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇതേ കാരണത്താൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാറുണ്ടെന്നും രേണു പറയുന്നു.
രേണു ധാരിയലിൻ്റെ നേട്ടം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചതിനുശേഷം ആരാധകരുടെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായിരുന്നു. ചിലർ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചു മറ്റ് ചിലരാകട്ടെ തമാശ രൂപേണയുള്ള സ്റ്റിക്കറുകളും കമൻ്റുകളും പങ്ക് വച്ചു. മുടിയെങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവെന്ന് ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിടച്ചവർ വേറെയും. പരിചയക്കാർ മാത്രം കണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രേണുവിൻ്റെ മുടി ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നു.
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