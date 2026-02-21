ETV Bharat / bharat

Sarvoch Nyayalaya Supreme Court metro Station Delhi High Court Vishva Hindu Parishad
The Vishva Hindu Parishad General Secretary Surendra Gupta - File (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഹിന്ദിയിൽ സർവോച്ച് ന്യായാലയ എന്നാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ന്യായീകരിച്ച് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഡൽഹി യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്ര ഗുപ്‌ത. നേരത്തെ തന്നെ പേരുകള്‍ പുനർ നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കുമെന്നും നബി കരിം മെട്രൊയുടെ പേര് രാംനഗർ എന്ന് ആക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്ര ഗുപ്‌ത വ്യക്തമാക്കി.

സുപ്രീം കോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് 'സർവോച്ച് ന്യായാലയ' മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് മാറ്റുന്നതിന് ഏകദേശം 40-45 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവാകുമെന്നാണ് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഡിഎംആർസി) ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ പേരുകളുടെ പുനർനാമകരണം സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണനയിലാണുള്ളതെന്നും സുരേന്ദ്ര ഗുപ്‌ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പേര് ഹിന്ദിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ 45 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകുമെന്ന് ഡിഎംആർസി കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൈകിപ്പിക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ പേരുകള്‍ മാറ്റുന്നത് അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കുമെന്നുമാണ് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം.

''ഇത് മതത്തിന്റെ കാര്യമല്ല, സുപ്രീം കോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഹിന്ദിയിലുള്ള പേര് സർവോച്ച് ന്യായാലയ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരുകളും മാറ്റണം. നബി കരിം മെട്രൊയുടെ പേര് രാംനഗർ എന്ന് ആക്കണം. പേരുകളിൽ മുൻകൂട്ടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പിന്നീടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും'' - സുരേന്ദ്ര ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നേരത്തെ ഉദ്യോഗ് ഭവൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ സേവ തീർഥ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തിരുന്നു. മയൂർ വിഹാർ പോക്കറ്റ് 1 മെട്രോ സ്റ്റേഷനെ ശ്രീ റാം മന്ദിർ മയൂർ വിഹാർ എന്നും മാറ്റിയിരുന്നു. ഡൽഹി മെട്രോയുടെ നാലാം ഘട്ട വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പേരുകളിലെ മാറ്റം. ഡൽഹി മെട്രോയുടെ നാലാം ഘട്ട വികസനം ഏകദേശം 112 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള, 44 പുതിയ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതിയാണ്. പ്രധാനമായും ഗോൾഡൻ ലൈൻ (എയറോസിറ്റി-തുഗ്ലക്കാബാദ്), പിങ്ക് ലൈൻ, മജന്ത ലൈൻ എന്നിവയുടെ വിപുലീകരണമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ട്രാഫിക് കുറയ്ക്കാനും കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ മൂന്ന് മുൻഗണനാ ഇടനാഴികൾ 2026 മാർച്ച് മുതൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാണ് നീക്കം. 2026 മുതൽ 2028 വരെയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

