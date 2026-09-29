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തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇനി ജാതിപ്പേരില്ല; റോഡുകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് ജാതിനാമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാന ആദി ദ്രാവിഡർ-ഗോത്രവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുപ്പിച്ചത്.

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State Adi Dravidar and Tribal Welfare (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 2:56 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ റോഡുകളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പേരുകളിൽ നിന്ന് ജാതിനാമങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ്. റോഡുകൾ, ജലാശയങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് ജാതിപ്പേരുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന ആദി ദ്രാവിഡർ-ഗോത്രവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുപ്പിച്ചത്.

ഇതിന് മുമ്പ് പാർപ്പിട മേഖല, തെരുവുകൾ റോഡുകൾ ജലാശയങ്ങൾ മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരുകളിൽ ജാതിപ്പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ 2025ൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മധുര സ്വദേശിയായ പരമശിവം ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സ്റ്റേ ഉത്തരവ് നേടുകയും ചെയ്തു. റോഡുകളുടെയും തെരുവുകളുടെയും പേരുകൾ മാറ്റുന്നതിൽ പ്രായോഗികമായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി.

എന്നാൽ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ കോടതി അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും സ്റ്റേ നീക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ സംസ്ഥാന ആദി ദ്രാവിഡർ-ഗോത്രവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ചെയർമാൻ ഹിമയം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ റോഡുകൾ, ജലാശയങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് ജാതിപ്പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അവയ്ക്ക് പുതിയ പേരുകൾ നൽകി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ജില്ലാ കലക്ടർമാരോട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

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കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. റവന്യൂ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. ജാതി പേരുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് പുനർനാമകരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ 'പാരശേരി' എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് 'വടക്കു അച്ചംതവിഴ്ത്താൻ' എന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പരമശിവം നേരത്തെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ, സെപ്റ്റംബർ 23 ന് മധുര ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിരുദുനഗർ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കത്ത് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു. പാരശേരി എന്ന പേര് വടക്കു അച്ചംതവിഴ്ത്താൻ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് ഇതിനകം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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ADTW
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