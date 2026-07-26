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ഓര്‍മയുണ്ടോ അനിതയെ...? അവരുടെ പോരാട്ടം വെറുതെയായില്ല; നീറ്റ് സമരക്കനലുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒടുവിൽ ഭരണകൂടം തലകുനിക്കുമ്പോള്‍

അനിത മുതൽ കഹാൻ പട്ടേൽ വരെ.. മെഡിക്കൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കരിഞ്ഞുവീണവരുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിൽ വിജയം. സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നീറ്റ് കാരണം ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു...

neet aspirant ANITA STORY cjp protest kahaan pattel neet aspirants
അനിത, മണിരത്നം (File, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 10:24 AM IST

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ചെന്നൈ: "എന്നെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരായ, ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷ എന്നത് കടന്നുപോകാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വലിയ കടമ്പ തന്നെയാണ്..." ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിൽപ്പടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തമിഴ്‌നാട് അരിയല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അനിത എന്ന പതിനേഴുകാരി പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് വീണ്ടും രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്.

ആരായിരുന്നു അനിത?

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പിന്നാക്ക ജില്ലകളിലൊന്നായ അരിയാളൂരിലെ കുഴുമൂർ എന്ന ഉൾഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അനിതയുടെ ജനനം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ വളർന്ന അനിത, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ 2017-ലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ 1200-ൽ 1176 മാർക്ക് എന്ന മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഒരു ഡോക്‌ടറായി മാറി തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഗ്രാമത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവളുടെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് സഹോദരൻ മണിരത്നം ഓർക്കുന്നു.

neet aspirant ANITA STORY cjp protest kahaan pattel neet aspirants
അനിത (File, ETV Bharat)

അക്കാലത്തെ നിയമപ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അനിതയ്ക്ക് സുഗമമായി മെഡിക്കൽ സീറ്റ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയ നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ 720-ൽ വെറും 86 മാർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചതോടെ അവളുടെ ഡോക്ടർ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നു.

"നീറ്റ് പരീക്ഷ ജയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക കോച്ചിങ് ക്ലാസുകളിൽ പോകണം. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമോ സൗകര്യമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായുള്ളതാണ്. ആ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്കും ഡോക്ടറാകാൻ പഠിക്കാമായിരുന്നു," സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്‌ത വീഡിയോയിൽ അനിതയുടെ വാക്കുകളിൽ ഈ സങ്കടം വ്യക്തമായിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2017 സെപ്റ്റംബർ 1-ന് അനിത ജീവനൊടുക്കി. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും, നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കണമെന്നായിരുന്നു പരീക്ഷാ പരാജയത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വന്ന അനിതയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

തമിഴ്‌നാടിനെ ഇളക്കിമറിച്ച പ്രതിഷേധം

അനിതയുടെ മരണം തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം വലിയ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിനാണ് തിരികൊളുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായ നീറ്റ് വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അലയടിച്ചു. അനിത ഈ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖമായി മാറി. അക്കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ജോസഫ് വിജയ് അനിതയുടെ വീട് നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിച്ചിരുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സമരം ശക്തമാകുമ്പോൾ, അനിതയുടെ പോരാട്ടം വെറുതെയായില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം. സമരം വിജയം കണ്ടതോടെ, "അനിതയുടെ പോരാട്ടം പാഴായില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി" എന്ന് വികാരഭരിതനായി പറയുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അനിതയുടെ സഹോദരൻ മണിരത്നം.

neet aspirant ANITA STORY cjp protest kahaan pattel neet aspirants
മണിരത്നം (File, ETV Bharat)

ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അനിതയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് മണിരത്നം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധക്കാർ എൻ്റെ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുപോയി. നീറ്റിനെതിരെ ആദ്യമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങുകയും നിയമപോരാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്തവളായി അവർ അവളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അനിതയുടെ പോരാട്ടം വെറുതെയായില്ലെന്ന് എനിക്ക് ആ നിമിഷം മനസ്സിലായി," അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചു.

നീറ്റിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ലെന്നും, ഈ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധക്കാരോട് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ, ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ആ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദാരുണവാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. 2026 ജൂൺ 18-ന് നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കഹാൻ പ്രശാന്ത് പട്ടേൽ എന്ന 17-കാരൻ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. നീറ്റ് ചോർച്ചയിലും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും രോഷാകുലനായ കഹാൻ, വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വീഴ്‌ചയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് അവൻ്റെ പിതാവ് അഡ്വ. പ്രശാന്ത്കുമാർ പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"വ്യവസ്ഥിതി അവരുടെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചതോടെ എൻ്റെ മകന് നീതി ലഭിച്ചു. മക്കളുടെ പഠനത്തിനായി കടമെടുക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. ഇനിയൊരു മകനും ഇത്തരം തെറ്റായ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഇരയാകരുത്," എന്ന് കണ്ണീരോടെ അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ഡൽഹിയിൽ ഉയർന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഭരണകൂടം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് കാട്ടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും തീരുമാനമായി. തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും ഭരണകൂടവും നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.

വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാവി തകർക്കുന്ന ഒന്നായി നീറ്റ് മാറരുത്. പുത്തൻ തലമുറ പരീക്ഷാ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഇത്തരം പിഴവുകൾ ഇനിയും സഹിക്കില്ലെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് അനിതയുടെയും കഹാൻ്റെയും ജീവത്യാഗങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് നൽകുന്നത്.

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