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കൊലമരത്തിലും തളരാത്ത 23-കാരൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യം, ഇന്ത്യൻ തെരുവുകളിൽ ഇന്നും ജ്വലിക്കുന്ന വിപ്ലവക്കനൽ!

തൂക്കുമരമേറി തൊണ്ണൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും, വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പ്രതിഷേധ സ്വരത്തിലും ഭഗത് സിങ് എന്ന വിപ്ലവ നക്ഷത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിക്കുകയാണ്.

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Nation Pays Tribute to Revolutionary Icon Bhagat Singh on His Birth Anniversary (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 7:21 AM IST

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"എൻ്റെ അമ്മ കരയരുത്. എൻ്റെ അമ്മ കരഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ള അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് അയക്കാൻ മടിക്കും," ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് നടന്നുപോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെക്കണ്ട് കണ്ണീർ വാർത്ത മാതാവ് വിദ്യാവതി ദേവിയെ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് ഈ വാക്കുകളാലാണ്.

മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം അമ്മയുടെ കണ്ണീരിനേക്കാൾ ആ യുവാവ് വിലമതിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയായിരുന്നു. കാലം ആ ധീരവിപ്ലവകാരിയെ ഷഹീദ് ഭഗത് സിങ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇന്ന്, സെപ്റ്റംബർ 28-ന്, ആ വിപ്ലവ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരവർപ്പിക്കുകയാണ്.

വിപ്ലവം ചോരയിലലിഞ്ഞ ബാല്യം

1907 സെപ്റ്റംബർ 28-ന് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിലായിരുന്നു ഭഗത് സിങ്ങിൻ്റെ ജനനം. സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹത്തെ ചെറുപ്പത്തിലേ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയാണ് ആ ബാലൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള കനൽ ജ്വലിപ്പിച്ചത്. ചോരയിൽ കുതിർന്ന ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ജീവൻ അർപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

ബോംബുകളേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ആശയങ്ങൾ

തുടർന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ (HSRA) പോലുള്ള സംഘടനകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സായുധ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറായിരുന്ന ജെ.പി. സോണ്ടേഴ്സിനെ വധിച്ചതും, സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബെറിഞ്ഞതും ചരിത്രത്തിലെ ധീരമായ അധ്യായങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, ആരെയും കൊല്ലാനല്ല, മറിച്ച് "ബധിരരായ ഭരണാധികാരികളുടെ ചെവികൾ തുറപ്പിക്കാനാണ്" തങ്ങൾ ബോംബെറിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഭഗത് സിങ് കേവലം ആയുധമേന്തിയ ഒരു പോരാളി മാത്രമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു വായനക്കാരനും എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു. "ബോധമില്ലാത്ത വിമർശനവും സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയുമാണ് വിപ്ലവ ചിന്തയുടെ രണ്ട് അത്യാവശ്യ ഗുണങ്ങൾ" എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു

ജയിൽ വാസം

1929 ഏപ്രിൽ 8-നാണ് ഭഗത് സിങ്ങും ബടുകേശ്വർ ദത്ത മുൻഷി എന്നിവരും ചേർന്ന് ഡൽഹിയിലെ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബെറിഞ്ഞത്. ബോംബെറിഞ്ഞ ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ "ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്" എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് അവർ സ്വയം അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സോണ്ടേഴ്‌സ് വധക്കേസും (ലാഹോർ ഗൂഢാലോചനക്കേസ്) ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെട്ടു.

വായനയിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബോധം

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ലോകചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ആഴത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞു. കാൾ മാർക്സ്, ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസ്, വ്ലാഡിമിർ ലെനിൻ, ലിയോൺ ട്രോട്സ്കി തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ചും നിരന്തരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പോലും അദ്ദേഹം വായിച്ചു തീർത്തത് ലെനിൻ്റെ ജീവചരിത്രമായിരുന്നു.

തൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം 'ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ' (HRA) എന്ന സംഘടനയുടെ പേര് മാറ്റി 'ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ' (HSRA) എന്നാക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു.

തൊഴിലാളി-കർഷക പക്ഷം

ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഭഗത് സിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഭരണം ഇന്ത്യക്കാരിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് മാത്രം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം മാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.

"ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ വിദേശികളായാലും സ്വദേശികളായാലും അതിനെതിരെ പോരാടണം. കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജന്മ ഭൂവുടമകളും മുതലാളിമാരും ഇല്ലാതാകണം. അധികാരം അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ വരണം." - ഇതായിരുന്നു ഭഗത് സിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്.

ലഹോർ അസംബ്ലിയിൽ അദ്ദേഹം ബോംബെറിഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളായ 'ട്രേഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിൽ', 'പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ബിൽ' എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കൂടിയായിരുന്നു.

'ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യുക്തിവാദിയായി?'

ഭഗത് സിങ്ങിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ജയിലിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ "ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യുക്തിവാദിയായി" എന്ന വിഖ്യാത പ്രബന്ധം. മതവും ദൈവവിശ്വാസവും മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് അടിമപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും, ചൂഷകർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ആയുധമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയിലും മാനവികതയിലുമാണ് ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്!

1931 മാർച്ച് 23-ന്, തൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസിൽ രാജ്‌ഗുരുവിനും സുഖ്‌ദേവിനുമൊപ്പം ഭഗത് സിങ് തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി. ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ പോലും ആ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കഴുമരക്കയർ കഴുത്തിൽ മുറുകുമ്പോഴും ആ ജയിലറകളെ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വിളിച്ചു. "ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്!" (വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ!). ആ മുദ്രാവാക്യം പിന്നീട് കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ നെഞ്ചിലെ അഗ്നിയായി മാറി.

ഇന്നത്തെ സമരഭൂമികളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന 'ഭഗത് സിങ്'

"വ്യക്തികളെ കൊല്ലാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നു വീണിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ആശയങ്ങൾ എന്നും അതിജീവിക്കും." –ഭഗത് സിങ്.

പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലാഹോർ ജയിലിൻ്റെ തടവറയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ എഴുതിവെച്ച ഈ വരികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ തെരുവുകളേക്കാൾ വലിയൊരു സാക്ഷ്യപത്രം വേറെയുണ്ടാകില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ (CAA) പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും, സി.ജെ.പി പോലുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ സമരമുഖങ്ങളിലും, കർഷക-വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ റാലികളിലും ഭഗത് സിങ് എന്ന നാമം വെറുമൊരു ചരിത്രമല്ല, അത് ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ സമരയുധമാണ്.

തൂക്കുമരമേറി തൊണ്ണൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും, വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പ്രതിഷേധ സ്വരത്തിലും ഭഗത് സിങ് എന്ന വിപ്ലവ നക്ഷത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിക്കുകയാണ്. സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗത് സിങ് ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ജനകീയമാക്കിയ 'ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യവും മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.

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