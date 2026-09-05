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ഫാസിസത്തിൻ്റെ വെടിയുണ്ടകള്‍ക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത അക്ഷരക്കനൽ; ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഓർമയായിട്ട് ഇന്ന് ഒൻപത് വർഷം

ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്കാണ് ആ വെടിയുണ്ടകൾ തുളച്ചുകയറിയത്. എന്നാൽ ആ കൊലപാതകം രാജ്യത്തുടനീളം വലിയൊരു ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിനാണ് വഴിതുറന്നത്. "ഞാനും ഗൗരി" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ തെരുവിലിറങ്ങി

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ഗൗരി ലങ്കേഷ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 12:39 PM IST

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"എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറയുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ മൗനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അസഹിഷ്‌ണുതയുടെ ശബ്‌ദങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. ഭീഷണികൾക്ക് പകരം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വാദിക്കാൻ അവർ പഠിക്കട്ടെ!" -ഗൗരി ലങ്കേഷ്

അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ ഭയമില്ലാതെ വിരൽചൂണ്ടി, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായി മാറിയ ധീരയായ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് 9 വർഷം തികയുകയാണ് (സെപ്റ്റംബർ 5). തോക്കുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനറ്റടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എന്നാൽ അവർ ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങളെയും ആർജ്ജവത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ് ഓരോ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചും.

മൗനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം

തൻ്റെ കന്നഡ വീക്കിലിയായ ഗൗരി ലങ്കേഷ് പത്രികെയിലൂടെ അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾക്കും, വർഗീയതയ്ക്കും, ജാതിവിവേചനങ്ങൾക്കും എതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നയിച്ചു. ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ പലരും മൗനം പാലിച്ചപ്പോൾ, ആ മൗനമാണ് ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധനമെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ, വ്യക്തമായ നിലപാടുകളോടെ അവർ സത്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്.

ആ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത്

അക്ഷരങ്ങളെ തോക്കിൻമുന കൊണ്ട് നിശബ്ദമാക്കാൻ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, 2017 സെപ്റ്റംബർ 5-ന് രാത്രി 8 മണിയോടെ ബെംഗളൂരു രാജരാജേശ്വരി നഗറിലെ ശാന്തമായ ആ തെരുവിൽ നടന്നത് ഇന്ത്യയെത്തന്നെ നടുക്കിയ ഒരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമായിരുന്നു. ഓഫീസിലെ ജോലികൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ ടൊയോട്ട എറ്റിയോസ് കാറിൽ ഗൗരി ലങ്കേഷ് വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തുമ്പോൾ സമയം രാത്രി എട്ടരയോട് അടുത്തിരുന്നു. കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തി, ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയ ശേഷം അവർ വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ തുറക്കാനായി നടന്നു.

ഈ സമയം കറുത്ത പൾസർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച രണ്ട് പേർ അവിടേക്ക് പാഞ്ഞടുത്തു. ബൈക്കിന് പിന്നിലിരുന്ന പരശുറാം വാഗ്‌മോറെ എന്ന കൊലയാളി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 7.65 mm പിസ്റ്റളുമായി ഗൗരിക്ക് നേരെ കുതിച്ചു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പകച്ച ഗൗരി ലങ്കേഷ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അക്രമിയുടെ കൈകൾ ചലിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാല് തവണയാണ് അയാൾ ഗൗരിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്.

രണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ അവരുടെ നെഞ്ച തുളച്ചു കയറി. ഒരെണ്ണം മുതുകിലൂടെയും ശരീരത്തിൽ പതിച്ചു. നാലാമത്തെ വെടിയുണ്ട ലക്ഷ്യം തെറ്റി ചുമരിൽ തറച്ചു. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച്, ഒരൊറ്റ നിലവിളിയോടെ അവർ സ്വന്തം വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം കൊലയാളികൾ ബൈക്കിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു.

'ഞാനും ഗൗരി'

ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്കാണ് ആ വെടിയുണ്ടകൾ തുളച്ചുകയറിയത്. എന്നാൽ ആ കൊലപാതകം രാജ്യത്തുടനീളം വലിയൊരു ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിനാണ് വഴിതുറന്നത്. "ഞാനും ഗൗരി" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ തെരുവിലിറങ്ങി. ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയവർക്ക് മുന്നിൽ, ഭയമില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ശബ്ദങ്ങളായി ഗൗരി ലങ്കേഷ് പുനർജനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധക്കേസ്: മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം

തീവ്ര വലതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരുടെയും വർഗീയതയുടെയും കടുത്ത വിമർശകയായിരുന്ന ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഒൻപത് വർഷം തികയുമ്പോഴും കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ ഇനിയും പൂർത്തിയായില്ല. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്ന എല്ലാ പ്രതികൾക്കും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെ ഇവർ നിലവിൽ ജയിലിന് പുറത്താണ്.

കൊലപാതകവും അന്വേഷണവും
രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ, പ്രോഗ്രസീവ് ചിന്തകരെയും യുക്തിവാദികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു തീവ്ര വലതുപക്ഷ അവിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് SIT കണ്ടെത്തി. 2018 നവംബറിൽ സമർപ്പിച്ച 10,000-ത്തിലധികം പേജുകളുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ 18 പേരെ പ്രതികളായി ചേർത്തു. ഇതിൽ അമോൽ കാലെ, പരശുറാം വാഗ്‌മോറെ (വെടിയുതിർത്തയാൾ), ഗണേഷ് മിസ്കിൻ എന്നിവരടക്കം 17 പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും വികാസ് പാട്ടീൽ എന്ന പ്രതി ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ തുടരുകയുമാണ്.

വിചാരണയിലെ കാലതാമസവും പ്രതികളുടെ ജാമ്യവും

കൊലപാതകം നടന്ന് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 2022 ജൂലൈയിലാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നത്. വിചാരണ തുടങ്ങി നാല് വർഷത്തിനിടെ കേസ് കേൾക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ജഡ്ജിയാണ് നിലവിൽ ബെംഗളൂരു സെഷൻസ് കോടതിയിലുള്ളത്. തുടർച്ചയായ ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ വിചാരണയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

കേസിൽ ആകെ 400 സാക്ഷികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ പകുതിയോളം പേരുടെ വിസ്താരം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തിയായത്. ചില പ്രധാന സാക്ഷികൾ ഇതിനകം കൂറുമാറുകയും ചെയ്തു. വിചാരണ നീണ്ടുപോകുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2023 ഡിസംബറിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഒന്നാം പ്രതി മോഹൻ നായക് അടക്കമുള്ളവർക്ക് ജാമ്യം നൽകി. തുടർന്ന് 2025 ജനുവരിയിൽ അവസാനത്തെ പ്രതിയായ ശരത് കലാസ്കറിനും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെ ജയിലിലായിരുന്ന 17 പ്രതികളും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികൾക്ക് അവരുടെ ജന്മനാടുകളിൽ ചില തീവ്ര സംഘടനകൾ സ്വീകരണങ്ങൾ നൽകിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ശ്രീകാന്ത് പംഗാർക്കർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു.

അധികാരത്തോട് സത്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ധീരത'; ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി കോൺഗ്രസ്

ഭയമില്ലാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ ഒൻപതാം ചരമവാർഷികത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവരുടെ ഔദ്യോഗിക 'എക്സ്' ഹാൻഡിലിലൂടെ ആദരവർപ്പിച്ചു. സത്യത്തിനും നീതിക്കും ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലകൊണ്ട ധീരയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്നു ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

അധികാരവർഗ്ഗത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആർജ്ജവവും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു സമൂഹത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഏവർക്കും ഇന്നും വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഗൗരി ലങ്കേഷ് ജ്വലിപ്പിച്ച പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരി ഇന്നും കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു"; ഓർമ്മ പുതുക്കി സിദ്ധരാമയ്യ

അന്തരിച്ച മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റെ ചരമവാർഷികത്തിൽ, അവരുടെ ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും ഓർമ്മിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സിദ്ധരാമയ്യ രംഗത്തെത്തി. സമൂഹത്തിൽ വർഗീയത ഭീഷണിയാകുമ്പോഴെല്ലാം തുല്യതയ്ക്കും മതേതരത്വത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും വേണ്ടി ഭയമില്ലാതെ പോരാടിയ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ മുഖമാണ് ഓർമ്മവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

തീവ്രമായ വിമർശനങ്ങൾ, അധിക്ഷേപങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയ നന്മയ്ക്കായുള്ള തൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്ന് ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ട് പോയില്ലെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തുല്യത, വർഗീയ സൗഹാർദ്ദം, മതേതരത്വം, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ അവർ വെറുതെ സംസാരിച്ച ആശയങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ജീവിച്ചു കാണിച്ച മൂല്യങ്ങളായിരുന്നു. ആ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒടുവിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ ബലിനൽകേണ്ടി വന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഗൗരി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർ ജ്വലിപ്പിച്ച പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരി, വിദ്വേഷത്തിനും അനീതിക്കും എതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന എണ്ണമറ്റ മനുഷ്യരുടെ വഴിവിളക്കായി ഇന്നും തുടരുന്നു," എന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ കുറിച്ചു. ഈ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ ആ തീപ്പൊരി കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനും, അവരുടെ ഭയമില്ലാത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിന് ആദരവ് അർപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

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TAGGED:

9TH DEARH ANNIVERSARY GAURI LANKESH
FEARLESS JOURNALISM
GAURI LANKESH PROFILE
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