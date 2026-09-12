പൂണൂൽ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ചെങ്കൊടിയേന്തിയ നായകൻ, ഓർമകളിൽ ഒരു ചുവപ്പ് നക്ഷത്രം, സീതാറാം അമർ രഹേ!
ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷവും രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ അഭാവം വളരെ വലുതാണ്. വഹിച്ച പദവികളേക്കാളും ആ പദവികളിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നിലപാടുകളാണ് യെച്ചൂരിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്...
Published : September 12, 2026 at 9:06 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഉലയാതെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഉജ്ജ്വലനായ ജനനായകൻ സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് (സെപ്റ്റംബർ 12) രണ്ട് വർഷം തികയുന്നു. തീക്ഷ്ണമായ വിദ്യാർഥി സമരങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വന്ന്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റിലെയും ആഗോള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിപ്ലവ ശബ്ദമായി മാറിയ യെച്ചൂരിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.
ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ മാത്രം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1952 ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് ചെന്നൈയിൽ ജനിച്ച്, ഹൈദരാബാദിലും ഡൽഹിയിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ കേവലം പുസ്തക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്കപ്പുറം സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം നീക്കിവച്ചത്.
ജെ.എൻ.യുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വിപ്ലവ വീര്യം
ഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ (ജെഎൻയു) വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റായി തിളങ്ങിയ അദ്ദേഹം എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റായി ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നയിക്കുകയും ജയിൽവാസം വരിക്കുകയും ചെയ്തു. ജെ.എൻ.യു ചാൻസലർ കൂടിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുഖത്തുനോക്കി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശ പത്രിക വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ച ആ പഴയ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സമര ചരിത്രത്തിലെ മായാത്ത മുദ്രയാണ്.
പൂണൂൽ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ വിപ്ലവവീര്യം
ഒരു പരമ്പരാഗത തെലുങ്ക് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച യെച്ചൂരി, ഉയർന്ന ജാതി ബോധവും ആചാരങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. എന്നാൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പദാവലികളും സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ അദ്ദേഹം ആചാരങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു തൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 'പൂണൂൽ' പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത്. കേവലം സാമ്പത്തിക സമരം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസമെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യത്വമായിരുന്നു യെച്ചൂരിയുടെ മതം
"എൻ്റെ പേര് സീതാറാം എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതമെന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ്," എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യെച്ചൂരിക്ക് ഒട്ടും മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു സൂഫി മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സീമ ചിസ്തിയെയായിരുന്നു. സ്വന്തം മകന് എന്ത് പേരിടണം എന്ന് ചോദിച്ചവരോട്, "അവൻ ബ്രാഹ്മണനോ മുസ്ലിമോ ഹിന്ദുവോ അല്ല, അവൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്" എന്ന് മറുപടി നൽകിയ യെച്ചൂരി മതനിരപേക്ഷത ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്.
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ നേരിട്ടതും (1975–1977)
യെച്ചൂരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ അധ്യായമായിരുന്നു ഇത്. 1975-ൽ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ജെ.എൻ.യുവിൽ വെച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ചു.
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആ ചിത്രം
1977 ഒക്ടോബറിൽ, അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ജെ.എൻ.യു സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന യെച്ചൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. സർവ്വകലാശാല ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദിര രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്, അവരുടെ മുഖത്തുനോക്കി യെച്ചൂരി കുറ്റപത്രം വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. ഈ ധീരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ചാൻസലർ പദവി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു.
നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനുമെതിരെയുള്ള സമരം
ഇന്ത്യയിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും അണിനിരത്തി യെച്ചൂരി ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നിന്നു.
ഫാസിസത്തിനും വർഗ്ഗീയതയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം
ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷതയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും വെല്ലുവിളി നേരിട്ടപ്പോഴൊക്കെയും യെച്ചൂരി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ട മുഖമായിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ഡൽഹി കലാപകാലത്ത് സമാധാനവും മതേതരത്വവും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനുള്ള പിന്തുണ (2020–2021)
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ നടത്തിയ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഡൽഹി ചലോ സമരത്തിന് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലും മുന്നിലും നിന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയ നേതാവായിരുന്നു യെച്ചൂരി. വിവിധ കർഷക സംഘടനകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും കർഷകരുടെ ശബ്ദം പാർലമെൻ്റിൽ ഉയർത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
പാർലമെൻ്റിലെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ശബ്ദം
2005 മുതൽ 2017 വരെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായി അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റ്-വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെയും യെച്ചൂരി പാർലമെൻ്റിൽ അലറിവിളിച്ചു. മികച്ച ഒരു വാഗ്മി എന്നതിലുപരി, ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അത്യപൂർവ്വം നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെ ശില്പി
2015-ൽ സിപഎമ്മിൻ്റെ അഞ്ചാമത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ യെച്ചൂരി, ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ ചേരിയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. ഭിന്നിച്ചുനിന്ന മതേതര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ‘ഇന്ത്യാ’ മുന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ യെച്ചൂരി വഹിച്ച പങ്ക് ചരിത്രപരമാണ്.
മരണത്തിലും വിപ്ലവം കാത്ത നേതാവ്
72-ാം വയസ്സിൽ ശ്വാസകോശ അണുബാധയെ തുടർന്ന് 2024 സെപ്റ്റംബർ 12-നാണ് യെച്ചൂരി വിടപറഞ്ഞത്. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല, മരണശേഷവും അദ്ദേഹം മാതൃകയായി. തൻ്റെ ഭൗതികശരീരം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനത്തിനായി വിട്ടുനൽകിയതിലൂടെ, ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷത്തിലും തെളിയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷവും രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ അഭാവം വളരെ വലുതാണ്. വഹിച്ച പദവികളേക്കാളും ആ പദവികളിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നിലപാടുകളാണ് യെച്ചൂരിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. അധികാര മോഹങ്ങൾക്കപ്പുറം ആശയദൃഢതയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മതേതര നിലപാടും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പദവികൾ കൊണ്ട് വലിപ്പം വെച്ചതല്ല, മറിച്ച് താൻ ഇരുന്ന പദവികൾക്ക് വലിപ്പം നൽകിയ അപൂർവ്വം നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും.
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