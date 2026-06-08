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അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം തീർത്ത യുഗപുരുഷൻ; ഓർമ്മകളിൽ റാമോജി റാവു, ആദരവർപ്പിച്ച് കുടുംബവും ജീവനക്കാരും

റാമോജി റാവു എന്ന നാമം ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ-സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും സുവർണാക്ഷരങ്ങളാൽ തിളങ്ങിനിൽക്കും. ആ ദീപ്‌ത സ്‌മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം! ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം ആദരവര്‍പ്പിച്ച് കുടുംബവും ജീവനക്കാരും....

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ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം ആദരവര്‍പ്പിച്ച് കുടുംബവും ജീവനക്കാരും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 11:14 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ മാധ്യമരംഗത്തും സിനിമാലോകത്തും വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ച റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അന്തരിച്ച ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം വികാരനിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആചരിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രിയ നേതാവിന് ആദരവർപ്പിച്ചു.

ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വികാരനിർഭരമായ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ

ഓർമ്മകളിൽ റാമോജി റാവു, ആദരവർപ്പിച്ച് കുടുംബവും ജീവനക്കാരും (ETV Bharat)

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ സ്‌മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരും പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്‌മരണ യോഗത്തിൽ, ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത റാമോജി റാവുവിൻ്റെ അച്ചടക്കവും കഠിനാധ്വാനവും നിറഞ്ഞ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർ പങ്കുവച്ചു.

'അക്ഷരങ്ങളുടെ പോരാളി'; വൈകാരികമായ കുറിപ്പുമായി ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു

റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചരമവാർഷികത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എക്‌സ്‌ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ പങ്കുവെച്ച അനുസ്‌മരണ കുറിപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി.

"തെലുങ്ക് ജനതയുടെ അഭിമാനവും മാധ്യമരംഗത്തെ യുഗപുരുഷനും അക്ഷരങ്ങളുടെ പോരാളിയുമായ റാമോജി റാവുവിന് പ്രണാമം. മാധ്യമപ്രവർത്തനം ഒരു കച്ചവടമല്ല, മറിച്ച് അതൊരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിച്ചുതരികയും ചെയ്‌ത ആദർശവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മൂല്യങ്ങളും ധീരതയും നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്ര വരുംതലമുറകൾക്ക് എന്നും വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്," ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കുറിച്ചു.

തെലുങ്ക് ജനതയുടെ മനസ്സിൽ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി അമരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രശസ്‌തമായ 'ഈനാട്' പത്രത്തിലൂടെയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലൂടെയും അദ്ദേഹം സൃഷ്‌ടിച്ച ചരിത്രം ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി തുടരുന്നു.

Tributes Ramoji Rao ramoji film city Ramoji Rao family tributes chandra babu naidu
ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം ആദരവര്‍പ്പിച്ച് കുടുംബവും ജീവനക്കാരും (ETV Bharat)

അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്ത സാമ്രാജ്യം

മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നത് കേവലം ഒരു കച്ചവടമല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തോടുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് 'ഈനാട്' എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ജനനം. ലളിതമായ ഭാഷയിലൂടെയും വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത വാർത്തകളിലൂടെയും തെലുങ്ക് ജനതയുടെ പ്രഭാതങ്ങളെ അദ്ദേഹം മാറ്റിമറിച്ചു. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ശബ്‌ദമായി മാറാൻ ആ പത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞത് റാമോജി റാവു എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഒന്നുമാത്രം കൊണ്ടായിരുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ ഫിലിം സിറ്റി

സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിസ്‌മയ ലോകമാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തിയ 'റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി' ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സായി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടംനേടി. ഒരു സംവിധായകന് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയുമായി ഇവിടേക്ക് വരാം, ക്യാമറയും ലൈറ്റും സെറ്റും മുതൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കി സിനിമയുമായി മടങ്ങാം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയായിരുന്നു ഈ വിസ്‌മയ നഗരം.

വരുംതലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനം

അന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തെ 'അക്ഷരങ്ങളുടെ പോരാളി' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കഠിനാധ്വാനം, അച്ചടക്കം, ലക്ഷ്യബോധം എന്നിവയായിരുന്നു റാമോജി റാവുവിൻ്റെ വിജയമന്ത്രങ്ങൾ. വ്യക്തികൾ കടന്നുപോയേക്കാം, എന്നാൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും മായില്ല. റാമോജി റാവു എന്ന നാമം ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ-സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും സുവർണ്ണാക്ഷരങ്ങളാൽ തിളങ്ങിനിൽക്കും. ആ ദീപ്‌ത സ്‌മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം!

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TAGGED:

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