ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി; ലക്ഷ്യം ചെങ്കോട്ടയും ക്ഷേത്രങ്ങളും, പിന്നിൽ ലഷ്‌കര്‍-ഇ-തൊയ്‌ബയെന്ന് സൂചന

ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

Red Fort delhi Lashkar e Taiba Pakistan BLAST ALERT
Representational image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ചെങ്കോട്ട ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകര സംഘടനകളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് പ്രദേശത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രം തീവ്രവാദികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും മറ്റ് ചില തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സംഘം ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷയും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരി 6ന് ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ ഷിയ പള്ളിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതിനാൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും സുരക്ഷ ഏജൻസിയുടെ നീരിക്ഷണത്തിലാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ ചാവേർ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 31 പേരാണ് കൊല്ലപ്പട്ടത്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പ്രാർഥന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ നടന്ന ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനക്കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡി ഡൽഹി കോടതി നീട്ടിയിരുന്നു. മാർച്ച് 13 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ തുടരാനാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. അതേസമയം കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഏജൻസി 90 ദിവസത്തെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോടതി 45 ദിവസമായി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. ദീർഘിപ്പിച്ച കാലയളവിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

ആരാണ് ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്ബ

പാകിസ്ഥാന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്‌ബ. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പഹൽഗാം ഭീകാരക്രമണത്തിന് പിന്നിലും മറ്റും ഇവരാണ്. ഇതിനോടകം അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഔദ്യോഗികമായി ഇവരെ ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

2008 നവംബര്‍ 26 മുതല്‍ 29 വരെ നീണ്ടുനിന്ന മുംബൈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള പത്തംഗ ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്‌ബ സംഘമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ അന്ന് 166 പേര്‍ മരിക്കുകയും 300ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഛത്രപതി ശിവാജി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്‍, സൗത്ത് മുംബൈ, ഒബ്റോയ് ട്രൈഡന്‍റ്‌, താജ് പാലസ് ആന്‍ഡ് ടവര്‍, ലിയോപോള്‍ഡ് കഫേ, കാമ ഹോസ്‌പിറ്റല്‍, നരിമാന്‍ ഹൗസ്, മെട്രോ സിനിമ, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പിന്‍വശം, സെന്‍റ്‌ സേവ്യേഴ്‌സ്‌ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എട്ട് ആക്രമണങ്ങള്‍ നടന്നത്.

