ഇത് യഥാർഥ മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ മുഖം! നോമ്പിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തയാറാക്കി നാനാ മതസ്ഥർ

ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുണ്യമാസമായ റമദാൻ കാലത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവർക്കായാണ് ജാതിമതഭേദമന്യേയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്.

Hindu woman helping to prepare 'Sahar' food - An example of religious harmony (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 8:53 PM IST

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: വർഗീയതയുടേയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും കനത്ത വിഷം കലയിലും കാറ്റിലും പോലും പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ശബ്‌ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കാഴ്‌ചയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുണ്യമാസമായ റമദാൻ കാലത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവർക്കായാണ് ജാതിമതഭേദമന്യേ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇവിടെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാനാ മതസ്ഥരും മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനായി പള്ളികളിലേക്ക് പണം സംഭാവന ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പമാണ് ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ അത്താഴത്തിനും ഇടയത്താഴത്തിനുമുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്‌ത് നൽകുന്നത്.

ട്രിച്ചിയിൽ പഠിക്കാൻ എത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള നോമ്പ് തുറ വിഭവങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ട്രിച്ചിയിലെ കാജമലയ്ക്കടുത്തുള്ള ജെകെ നഗർ സ്വദേശിയായ പ്രൊഫസർ മൈദീൻ അബ്‌ദുൾ ഖാദർ. ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് സൗജന്യമാണെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. ദിവസവും നൂറിലധികം ജനങ്ങൾക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെയും സംഭാവനകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൈദീൻ അബ്‌ദുൾ ഖാദർ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വിളമ്പുന്നത്.

മൈദീൻ അബ്‌ദുൾ ഖാദറിൻ്റെ വീട്ടുടമയായ രാജേശ്വരിയും നോമ്പിനുള്ള ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പാഴ്‌സൽ ചെയ്യുന്നതിനും അവർ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

"കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഞാൻ സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകിവരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് ഈ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മ ഫാത്തിമയും ഞാനും മുൻപ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, വീടിൻ്റെ ഉടമയായ സെൽവി രാജേശ്വരി അമ്മയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഉള്ളി മുറിക്കുന്നതും ശർക്കര തൊലി കളയുന്നതും മുതൽ, പാത്രം അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് മുതൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതും പാഴ്‌സലുകൾ പൊതിയുന്നതും വരെ സെൽവി രാജേശ്വരി അമ്മാൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കൂടെയുണ്ട്." - മൈദീൻ അബ്‌ദുൾ ഖാദർ പറഞ്ഞു.

ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താനും ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതെന്നും പ്രവൃത്തി തനിക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതെന്ന് വീട്ടുടമ രാജേശ്വരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമ്മ ഫാത്തിമ, വീട്ടുടമസ്ഥ ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എന്നിവർ ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്ന്, മൈദീൻ അബ്‌ദുൾ കാദർ പാഴ്‌സലുകൾ എടുത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്തു.

നോമ്പ് തുറയ്ക്കും തുടർന്ന് അത്താഴം, ഇടയത്താഴം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജോലി രാത്രി 11 മണിയോടെ ആരംഭിക്കും. പുലർച്ചെ നാല് മണി വരെ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക. പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ കോളജുകളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക. ട്രിച്ചി കെകെ നഗർ, സുബ്രഹ്‌മണ്യപുരം, സേതുരപേട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെയ്ക്കാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം പാകം ചെയ്‌ത് നൽകാറുള്ളത്.

