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മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് നിയമസംരക്ഷണം നൽകി കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി; ഒക്ടോബർ 5 വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ല

മഹുവ മൊയ്ത്രയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗ' കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി നിർദേശം.

CALCUTTA HIGH COURT LEGAL PROTECTION RELIEF FOR TMC MP MAHUA MOITRA CASTE HATE SPEECH CASE
TMC MP Mahua Moitra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 4:43 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് നിയമസംരക്ഷണം അനുവദിച്ച് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. ജൂൺ 28-ന് കരിംപൂരിലെ ഹോഗൽബെറിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പരാതിയിന്‍മേൽ അന്വേഷണവുമായി പൊലീസിന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് മഹുവ മൊയ്ത്ര ഹോഗൽബെറിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണം ഇതിനായി പൊലീസ് പുതിയ നോട്ടിസ് നൽകേണ്ടതില്ല. ഒക്ടോബർ 5 വരെ മഹുവയ്ക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കടുത്ത നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

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മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുട്ടയേറോ മറ്റ് അക്രമങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിനും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനും കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. എംപി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷയം ഉടനടി കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.

​വർഗീയ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹിന്ദു-മുസ്ലിം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മൊയ്ത്രയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഹാജരാകാൻ അനുമതി നൽകണം എന്നും മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ അഭിഭാഷകൻ അയൻ ഭട്ടാചാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കരിംപൂരിലെ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് അനധികൃതമായി അധീനതയില്‍ വച്ചു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊലീസില്‍ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സുരജിത് നാഥ് മിത്ര വ്യക്തമാക്കി. നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും നാല് തവണ അവർ ഹാജരായില്ല. എന്നാല്‍ അത് നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട് അല്ലെന്നും മഹുവ മുന്‍പ് അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണെന്നുമാണ് മഹുവയുടെ വാദം. സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാമെങ്കിലും അന്വേഷണവുമായി അവർ പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് സുരജിത് നാഥ് മിത്ര പറഞ്ഞു.

മഹുവ മൊയ്ത്ര അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും അനാവശ്യമായ അസ്വാരസ്യങ്ങളോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ കോടതി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യ നിരീക്ഷിച്ചു.

​ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത (BNSS) സെക്ഷൻ 35(3) പ്രകാരം സംരക്ഷണത്തിന് എംപിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജൂലൈ 3 മുതൽ നോട്ടീസുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ ദിനചര്യകൾ തുടർച്ചയായി ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് മുൻപ് മറുപടി നൽകുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
LEGAL PROTECTION
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CASTE HATE SPEECH CASE
MP MAHUA ON LEGAL PROTECTION

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