റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസ്; ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ്
സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് സിബിഐ.
By PTI
Published : May 14, 2026 at 8:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അനിൽ അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സിബിഐ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. മുംബൈ, ഗുരുഗ്രാം, ബെംഗളൂരു എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച പരിശോധന നടന്നതെന്ന് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
2015-2017 കാലയളവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കമ്പനിയുടെ അന്നത്തെ സിഇഒ, സിഎഫ്ഒ, ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവരുടെ വസതികളാണിവ. മുംബൈയിലെ സിബിഐ കേസുകൾക്കായി പ്രത്യേക ജഡ്ജി മെയ്യ് 14 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സെർച്ച് വാറണ്ടുകളോടെയാണ് റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ കുറ്റകരമായ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിൽ അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ വിവിധ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും എൽഐസിയും നൽകിയ പരാതികളിൽ സിബിഐ ഇതിനകം ഏഴ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഈ കേസുകളിലെ കണക്ക് കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 27,337 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സിബിഐ നേരത്തെ 31 സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ (ആർകോം) രണ്ട് മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ജോയിൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡി വിശ്വനാഥും ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും പേയ്മെൻ്റുകളും ഫണ്ട് വിനിയോഗവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വിശ്വനാഥിനെ സജീവമായി പിന്തുണച്ച വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അനിൽ കല്യയും ആണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പ്രതികളായ ഇരുവരും ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സിബിഐ യുടെ പ്രതികരണം.
