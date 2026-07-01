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വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം പോര! 'സപ്‌തപദി' ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വിവാഹം നിയമപരമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

വിവാഹം ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമം മാത്രമല്ല, ആത്മീയവും സാമൂഹികവുമായ ഒരു സംസ്‌കാരമാണെന്നും കോടതി

GUJARAT HIGH COURT HINDU MARRIAGE REGISTRATION NOT ENOUGH SAPTHAPADHI
Representational photo - Brides and grooms during a mass marriage ceremony, organised by Maa Vaishno Devi Seva Samiti, in Patna on June 21, 2026. (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 7:23 PM IST

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അഹമ്മദാബാദ്: ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമപ്രകാരമുള്ള പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളും 'സപ്തപദി' (അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കി ഏഴ് ചുവടുകൾ വെയ്ക്കൽ) അടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത പക്ഷം, കേവലം രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വിവാഹം നിയമപരമായി സാധുവാകില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി. വിവാഹം എന്നത് വെറും പാട്ടും നൃത്തവും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും വിനോദവും മാത്രമുള്ള ഒരവസരമല്ലെന്നും, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയതയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പവിത്രമായ ചടങ്ങാണെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.

​യുകെയിൽ താമസിക്കുന്ന കൗശൽ സോനാർ എന്ന യുവാവ് സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇലേഷ് വോറ, ആർ ടി വച്ചാനി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഫാമിലി കോടതിയുടെ 2025 നവംബറിലെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.

ബ്രിട്ടനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൗശൽ സോനാർ താൻ അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ യുവതി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സമീപിച്ച് വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാജ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് താൻ അറിയുന്നതെന്ന് യുവാവ് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഒപ്പുകൾ വ്യാജമായി ചമച്ചതാണെന്നും യുവാവ് ആരോപിച്ചു.

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തുടർന്ന് നടന്ന വിചാരണയിൽ തങ്ങൾക്കിടയിൽ യാതൊരുവിധ ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും തങ്ങൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുവതിയും ഫാമിലി കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടും യുവാവിൻ്റെ ഹർജി തള്ളിയ ഫാമിലി കോടതിയുടെ നടപടി വലിയ തെറ്റാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 7 പ്രകാരം പരമ്പരാഗതമായ ചടങ്ങുകളും സപ്തപദിയും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ വിവാഹം നിയമപരമായി പൂർണമാകൂ. ഈ കേസിൽ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കാത്തതിനാൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകത തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം വിവാഹം എന്നത് ഒരു പവിത്രമായ കർമമാണ്. അത് ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ പകുതിയായി (അർദ്ധാംഗിനി) ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ, അവൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വവും വിവാഹത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തവുമുണ്ട്.

വിവാഹം എന്ന പവിത്രമായ ഈ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെയും ആത്മീയതയെയും കുറിച്ച് യുവാക്കളും യുവതികളും ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത് വെറുമൊരു വാണിജ്യ ഇടപാടല്ല, മറിച്ച് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തസ്സുള്ളതും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ളതുമായ ദീർഘകാല ബന്ധമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

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TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
HINDU MARRIAGE
REGISTRATION NOT ENOUGH
SAPTHAPADHI
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