വിവാഹം നിരസിച്ചു; കാമുകി കാമുകനെ പൊട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി, പ്രതിക്കായി പൊലീസ് തെരച്ചിൽ

ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളിയായ ചന്ദ് എന്നയാൾക്കാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Representational Image (getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 28, 2026 at 2:59 PM IST

ലക്‌നൗ: വിവാഹം നിരസിച്ചതിന് കാമുകി കാമുകനെ പെട്രോളിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ആഗ്രയിലെ ഷാഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളിയായ ചന്ദ് (25) എന്നയാളെ കാമുകി ഷബ്‌നമാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. 80 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ ചന്ദ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു.

സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതി ഷബ്‌നം നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്. ഇവർ മധുര നിവാസിയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഷാഗഞ്ച് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ചന്ദിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ 80 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റതായി ഡോക്‌ടർമാരും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 27) വൈകുന്നേരം പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ചന്ദിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. വിവാഹം നിരസിച്ചതാണ് കാരണമെന്ന് ചന്ദ് മൊഴി നൽകിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

"വിവാഹം കഴിക്കാൻ ചന്ദ് സമ്മതിക്കാത്തതാണ് യുവതിയെ പ്രതികാരത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ ഊജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ്‌ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന്", എസിപി ലോഹമാണ്ടി ഗൗരവ് സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയായ ഷബ്‌നം വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ചന്ദിൻ്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ചന്ദിൻ്റെ കുടുംബം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇരുവരും തമ്മിൽ രണ്ടുവർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ചന്ദിൻ്റെ സഹോദരൻ ഷബീർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഷബ്‌നം നിരന്തരം വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ചന്ദിനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചന്ദ് അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ ഷബ്‌നവും കുടുംബവും ചന്ദിനെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ ഷബ്‌നം, സഹോദരീഭർത്താവ് അലി, അമ്മ, കൂടാതെ മറ്റൊരാളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഷബീർ പറഞ്ഞു. പ്രതിയായ ഷബ്‌നം മഥുര നിവാസിയാണെന്നും പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവമിങ്ങനെ

വ്യാഴാഴ്‌ച (ഫെബ്രുവരി 26) രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഷാഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്വരൂപ് നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ചന്ദ് ഓട്ടോ ഓടിച്ചാണ് കുടുംബം പുലർത്തുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഷബ്‌നവും ചന്ദും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അസംപാഡയിൽ വച്ചാണ് ഷബ്‌നമിനെ ചന്ദ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നീട് ഇരുവരും നിരന്തരം കാണുകയും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേയ്‌ക്ക് കടക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഷബ്‌നം വിവാഹമോചിതയായിരുന്നു. ചന്ദ് വിവാഹിതനും. ഷബ്‌നം നിരന്തരം വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും ചന്ദിത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ഷബ്‌നമിൽ പകയുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി.

വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിയ ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷയുമായി ചന്ദ് വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഷബ്‌നം, അവരുടെ മാതാവ്, സഹോദരൻ, മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എന്നിവർ വഴിയിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. പാതിവഴിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇവർ വാഹനം തടയുകയും ഷബ്‌നം വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാലിത് തർക്കത്തിലേക്കാണ് പോയത്. തുടർന്ന് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പെട്രോൾ ഷബ്‌നം ചന്ദിൻ്റെ ദേഹത്തേയ്‌ക്ക് ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി.

ചന്ദ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി. ഈ സമയം ഷബ്‌നവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. പിന്നീട് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ചന്ദിനെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ആശുപത്രിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരാണ് വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

