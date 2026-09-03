റീൽസ് താരം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പൂനെയിൽ അറസ്റ്റിൽ; അറസ്റ്റ് മന്ത്രി ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീലിനെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ വീഡിയോ ചെയ്തതിന്
യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ മന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് നടപടി.
Published : September 3, 2026 at 2:13 PM IST
പൂനെ: പൂനെ നഗരത്തിലെ വിവിധ ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ റീൽസ് താരം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ പൂനെ കോത്രുഡ് പൊലീസ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീലിനെതിരെയെന്ന വ്യാജേന അധിക്ഷേപകരമായ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
സാരികാ കാംബ്ലെ എന്ന സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോത്രുഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 'സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് 6278' എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക യുട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ മന്ത്രി ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ, മിതാലി സാൽവേക്കർ എന്നിവർക്കെതിരെ ആക്ഷേപകരവും അപകീർത്തികരവുമായ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം.
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സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പങ്കുവെച്ച അപകീർത്തികരമായ ഈ വീഡിയോയ്ക്കും പോസ്റ്റുകൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യൂസും പ്രചാരണവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകിയെന്നും മന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പരാതി ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ കോത്രുഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ ശിവാജി മാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോത്രുഡ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
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