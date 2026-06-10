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ആദായനികുതി ഭാരം കുറച്ചത് സർക്കാരിൻ്റെ 'രാമരാജ്യം' ദർശനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു; മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വികസനങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ലഘുലേഖ

ജിഎസ്‌ടി, ഓൺലൈന്‍ നികുതി, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ പൊതു സംവിധാനത്തിൽ 12 വർഷത്തെ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയെ 5 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നും ലഘുലേഖയിൽ പറയുന്നു.

RAM RAJYA REDUCTION IN INCOME TAX BOOKLET ABOUT MODI GOV DEVELOPMENTS IN MODI GOV PERIOD
PM Narendra modi (ANI)
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By PTI

Published : June 10, 2026 at 7:29 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ 12 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ, ഭരണനേട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പുതിയ ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ ആദായനികുതി ഭാരം കുറച്ചതും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കിയതും സർക്കാരിൻ്റെ 'രാമരാജ്യം' എന്ന സന്ദേശത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ലഘുലേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി, ഓൺലൈൻ നികുതി, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ പൊതുസംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിച്ചതായും, ഇത് ഇന്ത്യയെ 5 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ലഘുലേഖ അടിവരയിടുന്നു.

2014 മുതൽ മോദി സർക്കാർ നാല് തവണയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയത്. മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ലഘുലേഖയിലെ കണക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ വാർഷിക നികുതി രഹിത വരുമാന പരിധി 6 തവണ വർധിപ്പിച്ചു. 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ 12.75 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർന്നു. സുതാര്യമായ നടപടികൾ കാരണം ആദായനികുതിദായകരുടെ എണ്ണം 5.26 കോടിയിൽ നിന്ന് 12.13 കോടിയായി കുത്തനെ ഉയർന്നു.

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ആദായനികുതി റീഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിലാക്കിയത് ജനങ്ങളുടെ പണലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തി. "​"നികുതി ഭാരം കുറഞ്ഞു, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. പൗരന്മാർ നൽകുന്ന പണം ട്രഷറിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാതെ റോഡുകളിലേക്കും ആശുപത്രികളിലേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിലേക്കുമാണ് തിരികെ എത്തുന്നത്. ഇതാണ് നല്ല ഭരണം, ഇതാണ് 'രാമരാജ്യം'." - ലഘുലേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​2014 മെയ് 26-നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 2019-ലും, ചരിത്രപരമായ മൂന്നാം ഊഴത്തോടെ 2024 ജൂൺ 9-നും അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തി. 1952-ലെ ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പദവിയിലേക്ക് നരേന്ദ്ര മോദി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിൻ്റെ 4,398 ദിവസത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് നരേന്ദ്ര മോദി മറികടന്നത്.

വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

വളർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെകുറിച്ചും ലഘുലേഖയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. വിദേശ മൂലധനങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ 2013-ൽ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി എന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് 'ഫ്രാഗൈൽ ഫൈവ്' അതായത് ദുർബലമായ അഞ്ച്. ആ ദുർബലമായ അഞ്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇന്ത്യയും സ്ഥാനം നേടി. അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ന് 'ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ' എന്നതിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു.

"ഇന്ന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ അഭിമാനത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ മഹത്തായ പരിവർത്തനത്തിന് പിന്നിൽ നിർണായക പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയുണ്ട്,". പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, സർക്കാർ പണപ്പെരുപ്പം വിജയകരമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ജിഎസ്‌ടി നടപ്പിലാക്കി. അങ്ങനെ മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും ഒരൊറ്റ വിപണിയാക്കി ഏകീകരിച്ചു, ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി, ഇത് നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്‌തികൾ (എൻ‌പി‌എ) കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

കൂടാതെ, ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ആളുകളുടെ ജീവിതം ലളിതമാക്കുകയും എല്ലാ വരുമാന വിഭാഗങ്ങളിലും 10 ശതമാനം വരെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്‌തു. ഏപ്രിലിൽ ജിഎസ്‌ടി പിരിവ് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 2.42 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളായി മധ്യവര്‍ഗ കുടുംബങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഗാർഹിക ഉപഭോഗം ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ വർധിച്ചുവെന്നും ലഘുലേഖയിൽ പറയുന്നു. 2025–26ൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് ലാഭവും നേടി.

റോഡുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ഭദ്രമാക്കാനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തെ ഭരണത്തിലൂടെ കൈവരിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ലഘുലേഖ സമർഥിക്കുന്നു

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