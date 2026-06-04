ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസ്; പ്രതികളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ജൂലൈ ആറു വരെ നീട്ടി
ആഗോള ഭീകര സംഘടനയായ അൽ-ഖ്വയ്ദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രതികള് സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് നിര്മിക്കുന്നതിനായി ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള നിർമിത ബുദ്ധി പ്ളാറ്റ്ഫോമുകളും യൂട്യൂബും വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
By ANI
Published : June 4, 2026 at 3:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ജൂലൈ ആറു വരെ പട്യാല ഹൗസിലെ പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതി നീട്ടി. 2025 നവംബറിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ഡോ. ഷഹീൻ ഷാഹിദ്, ആമിർ റാഷിദ് മിർ, ജാസിർ ബിലാൽ വാണി, ഡോ. മുസമിൽ ഷക്കീൽ, ഡോ. അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ, ഡോ. ഷഹീൻ സയീദ്, മുഫ്തി ഇർഫാൻ അഹമ്മദ് വാഗേ, സോയാബ്, ഡോ. ബിലാൽ നസീർ മല്ല, യാസിർ അഹമ്മദ് ദാർ എന്നിവരെയാണ് എൻഐഎ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്.
ആഗോള ഭീകര സംഘടനയായ അൽ-ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രതികൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള നിർമിത ബുദ്ധി (AI) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും യൂട്യൂബും വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുൻ ജുഡീഷ്യൽ റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി പ്രത്യേക ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമ്മയാണ് നീട്ടിയത്. മെയ് 14-ന് എൻഐഎ ഈ കേസിൽ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജൂൺ 4-ലേക്ക് മാറ്റിവച്ച കേസാണിത്.
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സ്ഫോടനം
2025 നവംബർ 10-നാണ് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്. കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുപതോളം വാഹനങ്ങളും അന്ന് കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ 10 പ്രതികൾക്കെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) 7,500 പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചത്.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം (UAPA), ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), സ്ഫോടകവസ്തു നിയമം, ആയുധ നിയമം, പൊതുസ്വത്ത് നശീകരണ നിരോധന നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുറ്റപത്രത്തിൽ പേരുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരനായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബി മരണപ്പെട്ടതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതികളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അൽ-ഖ്വയ്ദയുടെ ശാഖയായ 'അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ്' എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് എൻഐഎ ആരോപിക്കുന്നു.
എൻഐഎയുടെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
2018-ൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ സംഘടനയെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർ, ഹരിയാണ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി-എൻസിആർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ 588 വാക്കാലുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും 395-ലധികം രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്ത ഇരുനൂറിലേറെ തൊണ്ടിമുതലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ ചേർന്ന വലിയൊരു "ജിഹാദി ഗൂഢാലോചന"യാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2022-ൽ ശ്രീനഗറിൽ നടന്ന രഹസ്യ യോഗത്തിൽ പ്രതികൾ സംഘടനയെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് ശരിയത്ത് ഭരണം നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രതികൾ "ഓപ്പറേഷൻ ഹെവൻലി ഹിന്ദ്" എന്ന പേരിൽ ഒരു നീക്കം ആരംഭിച്ചിരുന്നതായും എൻഐഎ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഭീകരാക്രമണം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്ത്രീകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഡോ. ഷഹീൻ ഷാഹിദ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി ഫരീദാബാദ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ശേഖരിക്കുകയും വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിർമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നിലധികം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ 'ട്രയാസെറ്റോൺ ട്രൈപെറോക്സൈഡ്' (TATP) എന്ന മാരക സ്ഫോടകവസ്തുവാണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എകെ-47 റൈഫിളുകൾ, ക്രിങ്കോവ് റൈഫിളുകൾ, നാടൻ പിസ്റ്റളുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത ആയുധങ്ങൾ ഇവർ നിയമവിരുദ്ധമായി വാങ്ങിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് റോക്കറ്റ് അധിഷ്ഠിതവും ഡ്രോൺ ഘടിപ്പിച്ചതുമായ ഐഇഡികൾ (IED) ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഇവർ നടത്തി. റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ നിർമിക്കണമെന്നും മിശ്രിതങ്ങളുടെ അനുപാതം എത്രയായിരിക്കണമെന്നും പ്രതികൾ യൂട്യൂബിലും ചാറ്റ്ജിപിടിയിലും തിരഞ്ഞതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേസിലെ മറ്റൊരു മുഖ്യ ആസൂത്രകനായ ജാസിർ ബിലാൽ വാണി, 2024-25 കാലയളവിൽ രണ്ട്-മൂന്ന് തവണ ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലുള്ള അൽ ഫലാ സർവകലാശാല സന്ദർശിച്ച് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ നൽകിയതായും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് റോക്കറ്റ് ഐഇഡി നിർമാണത്തിനായി ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തറാണ് ഈ സാമഗ്രികൾ ജാസിറിന് എത്തിച്ചുനൽകിയതെന്നും കുറ്റപത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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