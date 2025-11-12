കണ്ണീരില് കുതിര്ന്ന് ചെങ്കോട്ട; ചിതറി തെറിച്ച മൃതദേഹങ്ങളില് ഉറ്റവരെ തെരഞ്ഞ് കുടുംബങ്ങള്
മോർച്ചറിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാകരുതെന്ന പ്രാർഥനയാണ് പലർക്കും.
Published : November 12, 2025 at 11:41 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകൾക്കാണ് ഡൽഹി ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിലും പരിസരത്തും നിസഹായരായി നിൽക്കുകയാണ്. പലരും അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയാണ്.
ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഡൽഹി എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലും മൗലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ 12 പേർ മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഉറ്റവരെ അവസാനമായി കാണാൻ പലയിടത്ത് നിന്നും ആളുകൾ ഓടിവരികയാണ്. ഇനി ആ പഴയ ശാന്തതയും സന്തോഷവും എന്ന് തിരിച്ച് വരുമെന്നറിയാതെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ. ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയും ചിലരുടെ മുഖത്ത് നിഴലിച്ച് കാണാം. മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാകരുതെന്ന പ്രാർഥനയിലാണ് പലരും.
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ?
ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. അതിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളവ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം വികൃതമാണ്. മൗലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മോർച്ചറിയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്ഫോടനമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പലരുടെയും ശരീരഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. സ്വന്തം രക്തത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം പൊള്ളലേറ്റ ശരീരങ്ങൾ. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ ആരുടെതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനല്കി.
'വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ അതേ ജാക്കറ്റും ഷർട്ടും തന്നെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. മുഖവും കാലുകളും പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. പക്ഷേ മകൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ പപ്പയാണെന്ന് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു. തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വേദനാജനകമായ കാഴ്ചയാണ്.
തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എട്ട് പേരെ
- ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ (ഡിടിസി) ബസ് കണ്ടക്ടർ അശോക് കുമാർ
- വ്യാപാരിയായ ലോകേഷ് അഗർവാൾ
- യുപി സ്വദേശിയായ ദിനേശ് കുമാർ മിശ്ര
- റിക്ഷ (ഇ-റിക്ഷ) ഡ്രൈവറായ ജുമ്മൻ
- ഡൽഹി ശ്രീനിവാസ്പുരി സ്വദേശി അമർ കഠാരിയ
- യുപി ഷാംലി സ്വദേശി നുഅ്മാൻ അൻസാരി
- ബിഹാർ സ്വദേശി ടാക്സി ഡ്രൈവറായ പങ്കജ് ചൗധരി
- യുപി മീററ്റ് സ്വദേശി മൊഹ്സ്
തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും
12 പേരിൽ ഇനി തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് നാല് പേരെയാണ്. പലരുടെയും ശരീരത്തൻ്റെ 90 ശതമാനത്തിലധികവും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ചിലരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി മെഡിക്കോ-ലീഗൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടത്തും.
ഡിഎൻഎ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കും. ഇലെങ്കിൽ വിശദമായ ആന്ത്രോപോമെട്രിക് അളവുകൾ (ഉയരം, ഭാരം, ശരീരഘടന), ദന്ത ചാർട്ടിങ്, അസ്ഥികൂടത്തിലെ അസാധാരണത്വങ്ങൾ, പഴയ ശസ്ത്രക്രിയാ പാടുകൾ, ടാറ്റൂകൾ, വൈകല്യങ്ങൾ, ജനിതകമായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥനത്തിലും പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഏഷ്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ എമർജൻസി മെഡിസിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ തമോറിഷ് കോളി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഡിഎൻഎ പ്രൊഫൈലിങ്ങിനും വിഷശാസ്ത്ര വിശകലനത്തിനുമായി രക്തം, മുടി, നഖം, അസ്ഥി, പല്ലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജൈവ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. സാധ്യമെങ്കിൽ വിരലടയാളങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായോ മഷി ഉപയോഗിച്ചോ പകർത്താവുന്നതാണ്. മൃതദേഹങ്ങളുടെ പല ആങ്കിളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകളും മറ്റും എടുത്ത് മെഡിക്കോ-ലീഗൽ രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ശേഷം ബന്ധുക്കളുടെ ഡിഎൻഎയുമായി ക്രോസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് തമോറിഷ് കോളി വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. സാധാരണയായി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് 72 മണിക്കൂർ വരെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും. തിരിച്ചറിയലിനായി പൊലീസ് പരസ്യമായി അപേക്ഷകൾ നൽകും. എന്നിട്ടും അവകാശികൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുകയോ സംസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യും.
ചില കേസുകളിൽ 15 ദിവസം വരെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെയും ഉചിതമായ അനുമതിക്ക് ശേഷം മാത്രമെ ഇത് പാടുള്ളൂ. മൃതദേഹം പ്രാദേശിക ആചാരങ്ങളും നിയമ വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ചായിരിക്കും ദഹിപ്പിക്കുക.
