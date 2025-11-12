ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; പൊട്ടിത്തെറി അബദ്ധത്തിലുണ്ടായത്, ഫരീദാബാദ് അറസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇന്റര്നെറ്റില് തെരഞ്ഞ് പ്രതി
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഉമര് നബിയുണ്ടാക്കിയ സ്ഫോടക വസ്തു പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ചപ്പോള് അബദ്ധത്തില് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജന്സി.
Published : November 12, 2025 at 9:48 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം അബദ്ധത്തില് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. ഫരീദാബാദിലെ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭയപ്പെട്ട ഉമര് നബി യാത്രക്കിടെ കാറില് വച്ച് സ്ഫോടക വസ്തു നിര്മിച്ചു. പിന്നാലെ ഇത് അബദ്ധത്തില് പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ചതാകാം സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തെ പാര്ക്കിങ്ങില് ഇരിക്കുമ്പോള് പ്രതിയായ ഉമര് നബി ഇന്റര്നെറ്റില് ഫരീദാബാദിലെ അറസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ സെര്ച്ച് ചെയ്തതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. 12 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്ഫോടനം നടത്തിയ പുല്വാമ സ്വദേശിയായ ഇയാള്ക്ക് ഫരീദാബാദ് ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു.
ഫരീദാബാദില് നിന്നും സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കള് അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇയാള് പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഇത് ചാവേര് ആക്രമണം ആണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്ത് വന്നിരുന്നത്. എന്നാലത് അബദ്ധത്തില് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനമെന്ന് മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാള് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ചാവേര് ആക്രമണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന് കോണില് നിന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ബോംബ് യാത്രക്കിടെ നിര്മിച്ചതാണെന്നും നിര്മാണം പൂര്ത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതുമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതം കുറച്ചൂവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു.
സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ: സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഡൽഹി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി 40 സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ചു. തകര്ന്ന കാറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുമാണ് സംഘം ശേഖരിച്ചത്. സാമ്പിളുകള് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘങ്ങള് പറഞ്ഞു.
സ്ഫോടന സമയം മൂന്ന് പേര് കാറിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ആദ്യം അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞത്. എന്നാല് പിന്നീട് ഇയാള് മാത്രമാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചന, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സംഭവത്തില് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
മണിക്കൂറുകള് നീളുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം: ഏകദേശം 11 മണിക്കൂര് നീളുന്ന കാറിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചത്. കാറിന്റെ ഒന്നിലധികമുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം സംഭവത്തില് ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. നവംബര് 10ന് വൈകിട്ടാണ് ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഐ20 കാറില് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.
12 പേര് അപകടത്തില് മരിച്ചു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിലവില് സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
