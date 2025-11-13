ചെങ്കോട്ടയെ നടുക്കിയ സ്ഫോടനം; കൂടുതല് വ്യക്തതയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പുതിയ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത്. അതിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടാവാൻ കാരണം വെള്ളുത്ത കാറാണെന്ന് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും.
Published : November 13, 2025 at 1:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പുതിയ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. മറ്റ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് നിന്നും കൂടുതല് വ്യക്തതോടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. പ്രതി ഉമര് നബി ഓടിച്ചിരുന്ന ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 കാർ പൊട്ടിതെറിക്കുന്നത് ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. റെഡ് ഫോർട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഒന്നിന് സമീപമുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്.
ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് കാര് എത്തുന്നത്. ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഐ20 കാറും നീങ്ങുന്നത് കാണാം. ഇതിനിടയിലാണ് പൊടുന്നനെ നഗരത്തെ വിഴുങ്ങിയ സ്ഫോടനമുണ്ടാവുന്നതും ആകാശത്തേയ്ക്ക് വലിയ തീഗോളം ഉയരുന്നതും. പൊട്ടിതെറിക്ക് പിന്നാലെ യാത്രക്കാർ സ്വയരക്ഷക്കായി പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഓടുന്നതും സിസിടിവിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ജനങ്ങള് നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് (നവംബർ 10) ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നാടിനെ നടുക്കി സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നതിനാൽ സമീപത്തുള്ള വാഹനങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു. ചെങ്കോട്ടയില് സ്ഫോടനമുണ്ടായ കാറില് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമര് നബി തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഎന്എ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്.
ഫരീദാബാദ്, ലഖ്നൗ, തെക്കന് കശ്മീര് എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന "വൈറ്റ് കോളർ" ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഉമർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരോധിത സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള ഭീകര സംഘടനയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.
ചുവന്ന കാർ പിടിച്ചെടുത്ത് പൊലീസ്
ചെങ്കോട്ടയില് സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതിയായ ഡോ ഉമർ നബിയുടെയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചുവന്ന ഇക്കോസ്പോർട് കാറും ഹരിയാന പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നാലെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഫഹീം ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഫരീദാബാദിലെ ഖണ്ഡവാലി ഗ്രാമത്തിന് സമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന നിലയിലാണ് കാർ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
DL 10 CK 0458 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള ഒരു ചുവന്ന ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാറാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ), ദേശീയ സുരക്ഷാ ഗാർഡ് (എൻഎസ്ജി) എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘം സ്നിഫർ നായ്ക്കൾക്കൊപ്പം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിര്ണായക കണ്ടെത്തല്. കാറിൽ സ്ഫോടക വസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ഹരിയാനയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ചുവന്ന കാർ സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായി ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു.
